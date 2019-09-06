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Николай Рыбаков: «Яблоко» предлагает реальную альтернативу действующей власти»

Николай Рыбаков: «Яблоко» предлагает реальную альтернативу действующей власти»

Эколог, зампредседателя партии «Яблоко», эксперт федеральных ток-шоу побеседовал с Myslo.

Эколог, заместитель председателя партии «Яблоко», эксперт
федеральных ток-шоу
о том, как надо голосовать, чтобы
улучшить экологическую обстановку и здравоохранение в
Тульской области
Эколог, заместитель председателя партии «Яблоко», эксперт
федеральных ток-шоу
о том, как надо голосовать, чтобы
улучшить экологическую обстановку и здравоохранение в
Тульской области
Эколог, заместитель председателя партии «Яблоко», эксперт
федеральных ток-шоу
о том, как надо голосовать, чтобы
улучшить экологическую обстановку и здравоохранение в
Тульской области
Эколог, заместитель председателя партии «Яблоко», эксперт
федеральных ток-шоу
о том, как надо голосовать, чтобы
улучшить экологическую обстановку и здравоохранение в
Тульской области

Он рассказал, как надо голосовать, чтобы улучшить экологическую обстановку и здравоохранение в Тульской области.

Оцените, как проходит агитационная кампания в Туле. Как люди относятся к «Яблоку»?

Николай Рыбаков

 - Люди относятся хорошо, какого-то негатива мы не встречаем. А вот власти относятся несколько хуже. Как в других регионах, включая Москву, нам мешают нормально вести кампанию. В Туле срывали нашу агитационную продукцию, уничтожали оплаченные из избирательного фонда плакаты в лифтах, намеренно затягивали согласование пикетов и так далее. Но это, как ни странно, внушает оптимизм. Мешают — значит боятся. И правильно, потому что мы чувствуем доверие людей и понимаем, что у нас хорошие шансы получить представительство в Тульской городской и областной думах.

 - Чем сильны кандидаты от тульского «Яблока»?-

 - У нас сильные кандидаты. Экономисты, юристы, преподаватели, журналисты, фермеры, менеджеры, правозащитники. Когда говорят, что «Яблоко» – это партия рафинированных интеллигентов, то это устаревшее клише. Мы всегда говорили, что представляем всех наших сограждан. «Реформы для большинства» — наш главный принцип в политике.

Список «Яблока» возглавляет Владимир Дорохов — экономист, предприниматель, молодой и опытный политик, который руководит тульским «Яблоком». Он баллотируется в округе № 12 Парковый (часть Советского района Тулы). Он известен как профессиональный управленец, организатор и неравнодушный гражданин. Он будет достойным депутатом.

  - Что самое главное или интересное в их программах?

- Мы считаем, что от сегодняшней политики в первую очередь страдает социальная сфера и, в частности, медицина. Так называемая «оптимизация» этой сферы приводит к тому, что в Тульской области на треть сократилось число медучреждений за последние пять лет. Медицина становится все менее доступной для людей: уменьшается количество врачей скорой помощи и медсестер, чтобы записаться к хорошему специалисту надо ехать в областной центр либо вообще в Москву. Это совершенно не соответствует современности, какой-то возврат в далекое прошлое, в XIX век. Это несправедливо по отношению к людям. Доступная медицина в нашем понимании должна быть абсолютным приоритетом. И начинать надо с изменения структуры бюджета — сокращать неэффективные, непрозрачные расходы и увеличивать финансирование здравоохранения и охраны окружающей среды.

 - Ваш взгляд на экологическую проблему в Туле. Что представляет наибольшую проблему?

 - Да, это еще одна острая тема, опять же связанная со здоровьем людей. Уже можно смело подвести итоги мусорной псевдореформы. Главный итог в том, что никакой реформы на самом деле нет. Зато есть создание новых монополий, коррупция, поддержка устаревших технологий и очередные поборы с граждан. Тариф на утилизацию мусора вырос в три раза. При этом сама система никак не меняется. Нам надо переходить на раздельный сбор и утилизацию отходов, как это делают все развитые страны, и создавать инфраструктуру для переработки. Но вместо раздельного сбора нам строят новые мусоросжигательные заводы по технологиям середины прошлого века. В том числе в Туле, насколько я знаю, новый мусорный полигон и завод строят прямо в черте города. Это неизбежно приведет к росту онкологических заболеваний. Этот проект необходимо остановить.

Благодаря выборам у нас есть возможность сказать: либо мы за современные технологии и кандидатов, которые их поддерживают, либо мы за устаревшие технологии и складирование мусора на свалках. Людей достало, что власти их не слышат. Что чиновники принимают решения, никого не спросив, строят мусоросжигательные заводы, повышают пенсионный возраст.

 - А какая позиция у «Яблока» по пенсионной реформе?

 - Наша партия выразила ясную позицию: «Яблоко» против повышения пенсионного возраста. Мы организовывали и участвовали в митингах по всей стране, и в Туле в том числе. Это мера сейчас совершенно не нужная, к тому же в перспективе приведет к серьезному росту безработицы среди людей, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие годы. У нас очень низкая продолжительность жизни и в таких условиях ни о каком повышении пенсионного возраста не может быть и речи. В качестве альтернативы мы предлагаем пополнять Пенсионный фонд за счет отчислений госкорпораций, занятых добычей и продажей природных ресурсов.

 - Сейчас в Москве сильны протестные настроения. Как вы думаете, почему Тула не выходит на митинги у нас тут все хорошо, или люди не видят в протесте смысла?

 - Во-первых, туляки активно участвовали в акциях и против мусорной реформы, и против повышения пенсионного возраста. Люди постоянно видят несправедливость, видят, как нарушают их права. Всегда есть точка кипения, после которой протест перейдет на новый уровень и станет политическим. В Москве людей фактически лишили избирательных прав, поэтому москвичи справедливо возмутились и вышли на улицы. Они показали, что нельзя просто так лишить их голоса. И я уверен, что то же самое происходит по всей стране. Люди требуют уважения к себе со стороны власти.  Хотят получить возможность принимать решения, влиять на судьбу своего города. Тулякам повезло больше, у них есть выбор, потому что в бюллетене есть кандидаты от «Яблока».

 

 - Но ведь люди могут выразить свой протест иначе. Например, проголосовав «против всех» у нас в Туле существует такая графа.

- Проголосовав против всех, человек выразит свой протест, однако такой протест не будет иметь абсолютно никаких последствий, он не является эффективным. Для коррумпированной власти выгодно, когда голосуют против всех, — только бы не за реальную альтернативу. Голосовать нужно по принципу не «против», а «за». Нужно выразить свою позицию, громко заявить о ней. Это и есть политика. Необходимо выбрать такого кандидата, который будет отстаивать ваши интересы и бороться за ваши права. И если поддержка у такого политика окажется большой, если за ним будут стоять голоса десятков тысяч людей, то требования людей к власти нельзя будет больше игнорировать, и чиновники будут вынуждены с этим считаться.

До выборов два дня. Давайте задумаемся, устраивает ли нас сегодняшняя ситуация. Мы предлагаем осмысленную альтернативу действующей власти и очень рассчитываем на поддержку жителей Тулы.

 

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (специальный избирательный счет № 40704810066000000002)
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