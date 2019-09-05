Туляки спасли тонущую корову в Астраханской области: видео

Фото Игоря Рубцова.

Она застряла в прибрежном иле и не могла выбраться из ловушки.

Туляки отличились в Астраханской области. Во время отдыха жители нашего региона спасли корову, застрявшую в прибрежном иле. Об этом на своей страничке «ВКонтакте» рассказал участник событий Игорь Рубцов. История мигом стала популярной в соцсетях.

Корреспондентам Myslo Игорь рассказал:

– Мы целой компанией традиционно ездим на отдых в Астраханскую область. В этот раз нас было 11 человек. И вот поехали мы на рыбалку, расположились на берегу. Жара была просто адская — 40−42 градуса! Смотрим, на водопой идут коровы, одна из них забралась в реку. Думаем, мало ли, охладиться залезла. А она час стоит, два… К обеду из воды осталась торчать одна голова. Мы поняли, что корова-то тонет! Бросились спасать ее.

Мужчины залезли в воду, обвязали обессиленную буренку веревками и стали потихоньку тащить на берег.

– Но корова была как парализованная. Ее разморило на жаре, может, она еще и тепловой удар получила. Кое-как вытащили мы животное на берег, а она легла и не могла встать, скатывалась опять в воду.

Туляки подумали, что уже не смогут спасти несчастную, но решили не сдаваться.

Расспросив местных, они отыскали хозяина буренки и привезли его к реке. Вместе со знакомыми мужчина вытащил корову, прицепив веревку к своей машине.

– Для буренки нарвали веток ивы. Видимо, это ее любимое лакомство, потому что она сразу подскочила и начала есть, а потом потихоньку побрела домой.

Как рассказал тулякам хозяин коровы, он купил ее недавно в Москве. Животное еще не успело привыкнуть к таким погодным условиям. К тому же буренка недавно отелилась и пока не набралась сил после родов.

– Вот такая история с нами приключилась! Ездили на рыбалку на Волгу, а в итоге спасали корову, — улыбается Игорь. — А ее хозяин нас потом отблагодарил арбузами.