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День города: полный список ограничений движения транспорта в Туле 7 сентября

День города: полный список ограничений движения транспорта в Туле 7 сентября

Администрация Тулы просит пешеходов и автовладельцев заранее выбирать маршрут следования и учитывать изменения схемы движения пассажирского транспорта.

Так, во время проведения праздничных мероприятий будут введены следующие ограничения движения:

запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дм. Ульянова до ул. Путейская;
  • с 00.00 до 24.00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская, на площади Ленина;
  • с 00.00 до 23.00 по ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Ф. Энгельса, по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа, по ул. Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
  • с 00.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Агеева, по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.
  • с 00.00 до 14.00 в Центральном переулке, по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Ф. Энгельса, в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка, по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул. Никитская, по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская, по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;
  • с 00.00 до 22.00 в Садовом переулке на участке от ул. Менделеевская до ул. Дзержинского.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 8.00 до 14.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Дм. Ульянова до ул. Путейская;
  • с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевская на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневская;
  • с 8.00 до 23.00 на Крестовоздвиженской площади, по ул. Союзная от дома 9 до Крестовоздвиженской площади, в Денисовском переулке, по ул. Революции на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Фр. Энгельса на участке от ул. Советская до Крестовоздвиженской площади, по ул. Благовещенская на участке от ул. Советская до Благовещенского переулка, в Черниковском переулке;
  • с 6.00 до 23.00 по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до реки Упа, по ул. Розы Люксембург, на съездах на набережную реки Упа со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона);
  • с 7.00 до 17.00 по пр. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Агеева, по Чапаевскому проезду на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской.
  • с 8.00 до 14.00 по ул. Советская на участке от ул. Тургеневская до ул. Фр. Энгельса, в Центральном переулке, по ул. Каминского на участке от пр. Ленина до ул. Фр. Энгельса, в Союзном переулке на участке от ул. Благовещенская до Черниковского переулка, по ул. Менделеевская на участке от ул. Тургеневская до ул. Советская, по ул. Дзержинского на участке от Садового переулка до ул. Советская, по ул. Никитская на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевская, по ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевская до ул. Советская;
  • с 21.00 до 23.00 по ул. Пролетарская на участке от ул. К. Маркса до Чулковского моста и п/п, по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Дзержинского по Зареченскому мосту на участке от Оружейного переулка до ул. Мосина.
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