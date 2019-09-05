Тулячка стала призером всероссийского конкурса «Поэзия Победы»
23-летняя Светлана Борзова заняла третье место в своей возрастной категории.
В субботу, 7 сентября, в московском Музее Победы наградят финалистов конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. В торжественной церемонии примут участие вдова поэта Анна Пугач и председатель жюри конкурса, известный поэт-песенник Александр Шаганов.
Среди лауреатов конкурса – 23-летняя жительница Тулы Светлана Борзова. Она заняла 3-е место в возрастной категории от 18 до 25 лет со стихотворением «Отгремели салюты Победы…».
Стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной войны на конкурс прислали около 300 участников из России, Республики Беларусь и Украины. Больше всего произведений направили молодые поэты из Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской областей и Республики Крым.
Myslo публикует «победное» стихотворение тульской поэтессы:
Отгремели салюты победы,
Ликования гул поутих.
И опять в небесах наши деды
Нежно смотрят на внуков своих.
И трепещут у них за спиною
Два сияющих белых крыла.
Они нас закрывали собою,
Эта жертва безмерной была.
Они молоды были и так же
Как и нам, им хотелось любить...
Только выпало выйти на стражу
Нашей Родины. И победить!
Зацветает сирень. А проспекты
Наполняет счастливый народ.
И плывут над толпою портреты
Тех, кто шёл за победой вперёд.
Их в живых уже мало осталось,
Только память вовек не умрёт,
Ведь они не напрасно сражались:
Слава Богу, Россия живёт!
Отгремели салюты победы...
Майским вечером в тесном кругу
Будем мы вспоминать наших дедов –
Всех героев в Бессмертном полку!