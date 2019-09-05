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Тулячка стала призером всероссийского конкурса «Поэзия Победы»

Тулячка стала призером всероссийского конкурса «Поэзия Победы»

23-летняя Светлана Борзова заняла третье место в своей возрастной категории.

В субботу, 7 сентября, в московском Музее Победы наградят финалистов конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. В торжественной церемонии примут участие вдова поэта Анна Пугач и председатель жюри конкурса, известный поэт-песенник Александр Шаганов.

Среди лауреатов конкурса – 23-летняя жительница Тулы Светлана Борзова. Она заняла 3-е место в возрастной категории от 18 до 25 лет со стихотворением «Отгремели салюты Победы…».

Стихотворения о событиях и героях Великой Отечественной войны на конкурс прислали около 300 участников из России, Республики Беларусь и Украины. Больше всего произведений направили молодые поэты из Ленинградской, Московской, Нижегородской, Иркутской областей и Республики Крым.

Myslo публикует «победное» стихотворение тульской поэтессы:

 

Отгремели салюты победы,

Ликования гул поутих.

И опять в небесах наши деды

Нежно смотрят на внуков своих.

 

И трепещут у них за спиною

Два сияющих белых крыла.

Они нас закрывали собою,

Эта жертва безмерной была.

 

Они молоды были и так же

Как и нам, им хотелось любить...

Только выпало выйти на стражу

Нашей Родины. И победить!

 

Зацветает сирень. А проспекты

Наполняет счастливый народ.

И плывут над толпою портреты

Тех, кто шёл за победой вперёд.

 

Их в живых уже мало осталось,

Только память вовек не умрёт,

Ведь они не напрасно сражались:

Слава Богу, Россия живёт!

 

Отгремели салюты победы...

Майским вечером в тесном кругу

Будем мы вспоминать наших дедов –

Всех героев в Бессмертном полку!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 +5
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