Жительница Иркутска перевела лже-родственнику из Тулы 15 тысяч рублей

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 7 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Оперативники установили, что утром того же дня заявительнице позвонил неизвестный и, представившись ее близким родственником, попросил угадать с кем именно она общается. Когда женщина назвала имя родственника из Тулы, с которым она давно не общалась, мужчина подтвердил, что это он.

Аферист сообщил, что приехал в Иркутск и скоро заедет к ней в гости, после чего сказал, что проезжает пост ДПС и прервал разговор. Позже мошенник перезвонил и попросил занять 15 тысяч рублей, чтобы «решить возникшую проблему». Желая помочь «родственнику» потерпевшая перевала деньги на указанный им счет.

Позже он позвонил снова и попросил перевести ещё 15 тысяч. Иркутянка, собираясь занять денег, позвонила своему брату и рассказала ему о случившемся. Тот сообщил, что их тульский родственник никогда машину не водил и не водит.

Заподозрив неладное, женщина перезвонила незнакомцу и начала задавать уточняющие вопросы, но тот бросил трубку и отключил телефон. Сыщики установили, что телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Волгоградской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело.