«Единая Россия»: Партия – это люди!

Врачи и учителя, представители промышленных производств и предприниматели, деятели культуры и спортсмены, действующие депутаты, молодые политики и лидеры общественных движений.… Всё это – команда кандидатов партии «Единая Россия», которые будут представлять ведущую политическую силу страны на предстоящих 8 сентября региональных выборах.

Сегодня в партийных рядах – более 30 тысяч жителей области. Это те, кто готов не на словах, а на деле воплощать в жизнь главный партийный принцип: «Слышать людей, работать для людей!». Действовать в соответствии с запросами общества, откликаться на проблемы земляков, помогать и поддерживать – это цель и всех партийных проектов, и механизмов обратной связи с жителями, и ежедневного совместного труда всех членов и сторонников «Единой России». Недаром главным слоганом предвыборной кампании для тульских единороссов стали слова «Партия – это люди!».

О большой совместной работе, сплоченности и нацеленности на результат, обращаясь к однопартийцам, говорил и Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Тульской областной Думы Николай Воробьев.

– Сегодняшний форум подводит итоги нашей избирательной кампании, которая началась еще весной этого года, когда мы провели предварительное партийное голосование, – отметил Николай Юрьевич. – «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая не кулуарно назначает своих кандидатов, а выдвигает тех, кто получил наибольшую поддержку и доверие избирателей. И сегодня, когда мы вышли на финишную прямую, мы уверенно говорим: кандидаты, выбранные народом, являются лучшими людьми нашей области. Это аграрии и медики, ученые и педагоги, промышленники и бизнесмены – представители всех сфер нашей жизни. Это команда Тульской области! Из года в год она прирастает новыми людьми – активными и неравнодушными, заботящимися о процветании родного края и благополучии его жителей.

Николай Воробьев вручил партийные билеты новым членам «Единой России», а также поблагодарил всех, кто относится к своей работе с высокой ответственностью, кто проявляет инициативу и делает все возможное для достижения общих целей. За личный вклад в реализацию социально значимых партийных проектов были награждены представители местных отделений «Единой России» - кураторы приоритетных партийных проектов.

Со словами приветствия к однопартийцам обратился председатель Тульской областной Думы, заместитель Секретаря Регионального отделения партии по проектной деятельности Сергей Харитонов.

– Проанализировав работу действующего депутатского корпуса, можно сделать главный вывод: мы работали сообща, единой командой с Губернатором, правительством региона, муниципальными образованиями, федеральными органами власти. Все наши дела, все решения были направлены на достижение главной цели – благополучие земляков, – подчеркнул он. – В шестом созыве действительно сделано немало. Хочу сказать спасибо коллегам – депутатам областной Думы, муниципальным депутатам-членам фракций «Единая Россия» за конструктивное взаимодействие, принципиальность, за мудрость, дальновидность, ответственность и профессионализм. За умение слушать и слышать людей, откликаться на их проблемы и стараться помочь. За то, что не занимались популизмом, а шли на прямой, откровенный и открытый диалог с жителями.

«Единую Россию» недаром называют партией реальных дел. Именно на оказание практической помощи жителям Тульской области направлена деятельность сети общественных приемных «Единой России». Нередко сюда приходят, когда уже потеряна всякая надежда и кажется, что выхода нет… За каждым письмом, за каждым личным заявлением – человеческие судьбы, чьи-то боль и отчаянье, трудные жизненные обстоятельства и долгожданная поддержка.

– Общественные приемные партии – это место, куда приходят люди, нуждающиеся в поддержке, сочувствии и заботе, – отметил Руководитель региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», депутат Тульской областной Думы Михаил Грязев. – За 11 лет работы к нам обратилось более 50 тысяч человек! И мы с гордостью можем сказать, что ни один из наших земляков не ушел без ответа. Отмечу также, что треть обращений жителей области решены положительно. Это значит, найдено долгожданное решение, получена необходимая помощь!

У приемной «Единой России» много форматов работы, но наибольшим спросом пользуются тематические приемы и юридические консультации. Сегодня этот инструмент совершенствуется и в целях реализации инициативы Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева на базе региональной приемной функционирует фактически правозащитный центр. Социальные партнеры, высококвалифицированные юристы и адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам и даже представляют их интересы в судах.

Например, в феврале этого года в приемную «Единой России» обратился житель Тулы, инвалид, военный в отставке. Мужчина был в полном отчаянье и просил помочь ему вернуть единственное жилье, которого лишился в результате мошеннических действий. Он несколько лет бродяжничал, жил на улице, и, казалось, выхода уже не найти. Квартира несколько раз перепродавалась, доказать право собственности было очень непросто… И совсем недавно, благодаря совместной слаженной работе региональной общественной приемной и опытного юриста нам удалось добиться справедливого решения суда.

На форуме Михаил Грязев отметил Благодарственными письмами специалистов приемной и сотрудничающей с ней юристов – тех, кто выполняет нелегкую миссию и делает все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в поддержке.

Эту задачу призваны решать и проекты сторонников «Единой России». В Тульской области за последние три года их численность увеличилась в два раза и сегодня составляет уже более 8 тысяч человек!

– В нашей команде люди разных возрастов и профессий, но их объединяют неравнодушный взгляд и готовность участвовать в решении проблем своего города, района, двора, – подчеркнула председатель регионального совета сторонников партии, депутат Тульской областной Думы Галина Алешина. – Сторонники Партии помогают ветеранам и пенсионерам, работают с онкобольными и инвалидами, ведут краеведческую и патриотическую деятельность, участвуют в экологических и благотворительных акциях, помогают творческим коллективам. Наши активисты бескорыстно и от души делают добрые дела, и эта социальная инициатива очень важна.

Один из новых проектов сторонников называется «Шатер добра». Это уникальная площадка гражданских инициатив, где любые социально ориентированные общественные объединения Тульской области могут рассказать землякам о себе, своих делах и привлечь единомышленников. В формате презентации некоммерческие организации организуют выставки своих проектов, где делятся знаниями и опытом, заявляют о себе. Одна из таких успешных практик – проект «Шаг к здоровью». Он проводился общественным движением «Волонтеры-медики», участвующим в федеральном партийном проекте «Единой России» «Здоровое будущее». За три месяца мобильные площадки акции посетили более 10 тысяч жителей Тулы и четырех муниципальных районов области.

О проектах, которые реализуют активисты команды МГЕР-71, рассказал лидер регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Никита Бурвиков.

– Сегодня наша команда в Тульской области объединяет свыше двух тысяч человек. Это ребята, живущие по принципу «Нам не всё равно!» – неравнодушные, ищущие себя, желающие оставить достойный след, получить знания и проявить себя. Мы реализуем несколько проектов федерального и регионального уровней. Они затрагивают самые разные сферы. Это проекты, связанные с политическим просвещением молодежи, ее творческим и интеллектуальным развитием, поддержкой студенчества, молодых семей, ветеранов и людей старшего поколения. Мы организуем патриотические и благотворительные акции, проводим познавательные викторины и образовательные форумы, становимся инициаторами краеведческих, а также экологических проектов. И я рад, что сегодня волонтеры МГЕР активно проявляют себя в таком важном направлении, как экология. На протяжении нескольких лет «Молодая Гвардия Единой России» реализовывала проект «Чистый исток». В том году мы продолжили эту традицию и объединили общественников в рамках масштабной акции «Экопатруль». За два с половиной месяца активистами организовано несколько десятков акций, которые объединили сотни жителей Тулы и районов области и представителей регионального отделения «Единой России». Спасибо за командную работу!

…Со сцены Форума продолжали звучать слова благодарности за совместный труд, за реальные дела, в которых важны каждый человек, каждое мнение и каждая инициатива. Партия – это, прежде всего, люди! Это те, кого объединяет желание помогать людям, трудиться сообща и делать все возможное, чтобы жизнь земляков менялась к лучшему!

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии "Единая Россия" (специальный избирательный счет № 40704810166000000009 в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк).