На тульском «мосту глупости» поставят камеры видеофиксации

Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.

Вопрос со сносом рамок-ограничителей на Баташевском мосту на особом контроле у администрации города.

- В Туле вновь зафиксирован случай сноса рамок для ограничения движения большегрузных автомобилей на Баташевском мосту, — сообщили городские власти. — Несмотря на дорожные знаки, водители большегрузных автомобилей продолжают осуществлять проезд по Баташевскому мосту.

Для недопущения подобных ситуаций с сегодняшнего дня контроль за соблюдением Правил дорожного движения в соответствии с установленными дорожными знаками осуществляют сотрудники ГИБДД,

в ближайшие дни будут установлены камеры видеофиксации.

Администрация города Тулы призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на ограничения и дорожные знаки, установленные в районе Баташевского моста, учитывать ограничения, связанные с техническим состоянием моста.

Напомним, это уже не первый случай, когда тяжеловесные и высокие грузовики упорно едут на мост, движение по которому для них ограничено.

На мосту открыто реверсивное движение лишь для малогабаритного транспорта. Но попытки грузовых автомобилей пролезть под рамками вновь приводят к печальным результатам. Такими темпами мост может не дожить до ремонта.

Ситуация очень напоминает питерский «мост глупости» на Софийской улице, на котором пачками застревают транспортные средства, пытающиеся «проскочить». В Северной столице этот мост иначе и не называют.