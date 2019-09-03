На тульском «мосту глупости» поставят камеры видеофиксации
Об этом Myslo сообщили в администрации Тулы.
Вопрос со сносом рамок-ограничителей на Баташевском мосту на особом контроле у администрации города.
- В Туле вновь зафиксирован случай сноса рамок для ограничения движения большегрузных автомобилей на Баташевском мосту, — сообщили городские власти. — Несмотря на дорожные знаки, водители большегрузных автомобилей продолжают осуществлять проезд по Баташевскому мосту.
Для недопущения подобных ситуаций с сегодняшнего дня контроль за соблюдением Правил дорожного движения в соответствии с установленными дорожными знаками осуществляют сотрудники ГИБДД,
в ближайшие дни будут установлены камеры видеофиксации.
Администрация города Тулы призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на ограничения и дорожные знаки, установленные в районе Баташевского моста, учитывать ограничения, связанные с техническим состоянием моста.
Напомним, это уже не первый случай, когда тяжеловесные и высокие грузовики упорно едут на мост, движение по которому для них ограничено.
На мосту открыто реверсивное движение лишь для малогабаритного транспорта. Но попытки грузовых автомобилей пролезть под рамками вновь приводят к печальным результатам. Такими темпами мост может не дожить до ремонта.
Ситуация очень напоминает питерский «мост глупости» на Софийской улице, на котором пачками застревают транспортные средства, пытающиеся «проскочить». В Северной столице этот мост иначе и не называют.