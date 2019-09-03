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«Девушка Бонда» Катерина Мурино о Ясной Поляне: Никогда не думала, что увижу вживую дом Толстого
Фото предоставлено Кинокомиссией Тульской области.

«Девушка Бонда» Катерина Мурино о Ясной Поляне: Никогда не думала, что увижу вживую дом Толстого

Известная итальянская актриса посетила одну из достопримечательностей Тульской области.

В съемках фильма «Селфимания», которые проходят в Туле, принимает участие очаровательная брюнетка Катерина Мурино. 41-летняя итальянка больше известна по роли девушки Джеймса Бонда. В 2006 году актриса снялась в бондиане — в фильме «Казино Рояль».

- Я еще никогда не снималась в России и с удовольствием приняла это предложение. Надеюсь, между съемками у меня будет возможность ознакомиться с достопримечательностями. На первом месте в моем списке усадьба Толстого, — говорила Катерина о съемках в фильме «Селфимания».

На днях итальянка осуществила свое желание и побывала в Ясной Поляне. Актриса поделилась своими впечатлениями.

- Я увидела много красивых вещей в Ясной Поляне. Никогда не думала, что увижу вживую дом Толстого. Я открыла для себя удивительного человека, который создал «Анну Каренину» и «Войну и мир». Но мы так мало знаем о его жизни, его мировоззрении и идеях. И я очень горда и рада, что у меня появилось время увидеть его дом, его могилу. У вас жил действительно великий человек и великой душой, – говорит Катерина.

Галерея
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 1
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 2
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 3
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 4
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 5
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 6
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 7
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 8
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 9
«Девушка Джеймса Бонда» в Ясной Поляне, Фото: 10
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:47 +2
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