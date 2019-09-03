Главный следователь Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина

Личный приём Александр Стариков проведёт в территориальном следственном отделе в четверг, 5 сентября.

Жители Алексина смогут обратиться к главе СУ СК России по Тульской области Александру Старикову, который 5 сентября совершит рабочую поездку в райцентр.

Главный следователь области рассмотрит обращения, касающиеся уголовных дел и материалов проверок, находящихся в производстве следователей следственных органов следственного управления, жалоб на действия или бездействие личного состава. Также будут рассмотрены сообщения о готовящихся либо совершенных преступлениях и иные вопросы.

Приём состоится 5 сентября, с 11.00 до 13.00 по адресу: Алексин, 1-й пр-д Строителей, д. 2.

Необходима предварительная запись по телефонам в Туле: 30-49-06, 30-49-43 и Алексине: 8(48753)4-89-38. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.