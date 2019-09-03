новости
новости
Регистрация
Главный следователь Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина

Главный следователь Тульской области рассмотрит обращения жителей Алексина

Личный приём Александр Стариков проведёт в территориальном следственном отделе в четверг, 5 сентября.

Жители Алексина смогут обратиться к главе СУ СК России по Тульской области Александру Старикову, который 5 сентября совершит рабочую поездку в райцентр.

Главный следователь области рассмотрит обращения, касающиеся уголовных дел и материалов проверок, находящихся в производстве следователей следственных органов следственного управления, жалоб на действия или бездействие личного состава. Также будут рассмотрены сообщения о готовящихся либо совершенных преступлениях и иные вопросы.

Приём состоится 5 сентября, с 11.00 до 13.00 по адресу: Алексин, 1-й пр-д Строителей, д. 2.

Необходима предварительная запись по телефонам в Туле: 30-49-06, 30-49-43 и Алексине: 8(48753)4-89-38. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +1
Другие статьи по темам
Событие
личный прием гражданприем гражданобращения гражданСУ СК России по Тульской области
Люди
Александр Стариков
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области задержаны две наркоторговки
В Тульской области задержаны две наркоторговки
На тульском «мосту глупости» поставят камеры видеофиксации
На тульском «мосту глупости» поставят камеры видеофиксации
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.