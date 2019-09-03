Как в Питере: по закрытому Баташевскому «мосту глупости» снова прутся грузовики

По информации наших читателей, рамки установили вечером накануне. Это уже не первый случай, когда тяжеловесные и высокие грузовики упорно едут на мост, движение по которому для них ограничено.

На мосту открыто реверсивное движение лишь для малогабаритного транспорта.

Но попытки грузовых автомобилей пролезть под рамками вновь приводят к печальным результатам. Такими темпами мост может не дожить до ремонта.

Ситуация очень напоминает питерский «мост глупости» на Софийской улице, на котором пачками застревают транспортные средства, пытающиеся «проскочить». В Северной столице этот мост иначе и не называют.