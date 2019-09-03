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Как в Питере: по закрытому Баташевскому «мосту глупости» снова прутся грузовики

Как в Питере: по закрытому Баташевскому «мосту глупости» снова прутся грузовики

В ночь на 3 сентября на мосту в очередной раз разломали рамки-ограничители для большегрузов.

По информации наших читателей, рамки установили вечером накануне. Это уже не первый случай, когда тяжеловесные и высокие грузовики упорно едут на мост, движение по которому для них ограничено.

На мосту открыто реверсивное движение лишь для малогабаритного транспорта.

Но попытки грузовых автомобилей пролезть под рамками вновь приводят к печальным результатам. Такими темпами мост может не дожить до ремонта.

Ситуация очень напоминает питерский «мост глупости» на Софийской улице, на котором пачками застревают транспортные средства, пытающиеся «проскочить». В Северной столице этот мост иначе и не называют.

 
Напомним, в настоящее время ведется ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский округа. Большой «вклад» в нынешнее состояние сооружения внесли перегруженные грузовые автомобили.

 

Галерея
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 1
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 2
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 3
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 4
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 5
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 6
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 7
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 8
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 9
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 10
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 11
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 12
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 13
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 14
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 15
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 16
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 17
Грузовики на Баташевском мосту 3.09.19, Фото: 18
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:08 +4
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