Как в Питере: по закрытому Баташевскому «мосту глупости» снова прутся грузовики
В ночь на 3 сентября на мосту в очередной раз разломали рамки-ограничители для большегрузов.
По информации наших читателей, рамки установили вечером накануне. Это уже не первый случай, когда тяжеловесные и высокие грузовики упорно едут на мост, движение по которому для них ограничено.
На мосту открыто реверсивное движение лишь для малогабаритного транспорта.
Но попытки грузовых автомобилей пролезть под рамками вновь приводят к печальным результатам. Такими темпами мост может не дожить до ремонта.
Ситуация очень напоминает питерский «мост глупости» на Софийской улице, на котором пачками застревают транспортные средства, пытающиеся «проскочить». В Северной столице этот мост иначе и не называют.
Напомним, в настоящее время ведется ремонт Баташевского моста, который соединяет Зареченский и Пролетарский округа. Большой «вклад» в нынешнее состояние сооружения внесли перегруженные грузовые автомобили.
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