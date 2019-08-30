«Школодром-2019»: МЧС объявило конкурс селфи!

Фото из архива Myslo.

31 августа в Центральном парке Тулы состоится большой семейный праздник «Школодром», который организовывают газета «Слобода», портал Myslo и журнал «Модный город».

Гостей и участников фестиваля ждет масса интересных мероприятий. Подробнее читайте здесь.

В течение дня гости и участники фестиваля «Школодром» смогут посмотреть и поближе ознакомиться с пожарным автомобилем, примерить боевую одежду, узнать о профессии пожарного, а также принять участие в фотоконкурсе «Безопасное селфи» от ГУ МЧС России по Тульской области.

Условия конкурса такие:

сделать безопасное селфи на «Школодроме-2019» по тематике МЧС России;

подписаться на аккаунт МЧС в Инстаграм — mchs. tula71;

выложить фото на своей странице с хэштегом #МЧСнаШколодроме и отметить аккаунт МЧС;

проверьте, открыт ли ваш профиль!

ГУ МЧС России разыграет два сувенира: один приз получит тот, кто соберет к своей фотографии больше лайков, а второй — кто сделал самый креативный снимок.

Итоги подведут 3 сентября 2019 года.

Количество фотоматериалов не ограничено.