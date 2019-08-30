В Тульской области открылись четыре новых ФАПа

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В четырёх поселениях Тульской области открылись новые фельдшерско-акушерские пункты: с. Языково Каменского района, с. Кресты Куркинского района, д. Каменка Богородицкого района и д. Малая Огаревка Тепло-Огаревского района.

В малоогаревском ФАПе медицинскую помощь смогут получать 214 жителей деревень Малая Огаревка и Плесы, среди них – 18 детей. В пункте будут вести выездные приемы специалисты районной и областных больниц. Первый выезд для проведения диспансеризации запланирован на 13 сентября. На открытии ФАПа присутствовал глава областного минздрава Андрей Третьяков:

Андрей Третьяков – Повышение доступности медицинской помощи – одна из приоритетных задач в работе регионального министерства здравоохранения. В этом году мы устанавливаем 18 ФАПов, 10 из которых – в рамках национального проекта «Здравоохранение». К концу года медицинские кабинеты в Тульской области будут располагаться не более, чем в шести километрах от любого населенного пункта с численностью жителей более 100 человек.

Фельдшер будет приезжать к пациентам на новенькой «Ниве» – десять служебных машин для медиков закупил Фонд развития Тульской области «Перспектива» по инициативе главы региона Алексея Дюмина.

Новые ФАПы будут обслуживать более 1000 человек. В них будут оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, проводить вакцинацию, ЭКГ, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, забор анализов. Там оборудованы кабинеты амбулаторного приема и процедурный кабинет, созданы условия для наблюдения за детьми с первого года жизни.