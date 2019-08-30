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Сколько в Тульской области стоит «набор первоклассника»

Сколько в Тульской области стоит «набор первоклассника»

Ко Дню знаний специалисты Росстата рассчитали стоимость вещей, которые потребуются школьникам в предстоящем учебном году.

В базовый набор вошли личные вещи, канцтовары, учебники и пособия. В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18500 рублей, девочку – 22956 рублей. Самый дорогой «набор первоклассника» – на Чукотке, в Камчатском крае и Ненецком автономном округе – от 22808 до 24875 рублей. 

Дешевле всего собрать в школу мальчика в Республике Ингушетия (13458 рублей), Орловской и Омской областях (13872 и 13928 рублей соответственно). Школьные принадлежности для девочки можно дешево купить в Республике Алтай (15967 рублей), Омской области и Ингушетии (около 17550 рублей).

В Тульской области набор первоклассника для мальчика обойдётся в 18302 рубля, для девочки – в 22995 рублей. В составе базового набора – повседневная одежда, обувь, спортивная форма, ранец или рюкзак, ручки, карандаши, фломастеры, тетради и комплект учебной литературы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:27 0
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