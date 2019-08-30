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На Калужском шоссе в Туле образовалась многокилометровая пробка
Фото: Яндекс.Карты

На Калужском шоссе в Туле образовалась многокилометровая пробка

Скорость движения в сторону Калуги не превышает 8 км/ч. Рекомендуется выбирать другие маршруты.

На Калужском шоссе в Туле практически полностью парализовано движение в сторону Иншинки – скорость движения на самых загруженных участках, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», не превышает 2 км/ч.

Затор растянулся на шесть километров – машины стоят от ТЦ «Южный» и вплоть до кругового разъезда возле пос. Иншинский. Рекомендуется выбирать альтернативные пути или переждать час пик.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:56 +5
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