На Калужском шоссе в Туле образовалась многокилометровая пробка

Фото: Яндекс.Карты

Скорость движения в сторону Калуги не превышает 8 км/ч. Рекомендуется выбирать другие маршруты.

На Калужском шоссе в Туле практически полностью парализовано движение в сторону Иншинки – скорость движения на самых загруженных участках, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», не превышает 2 км/ч.

Затор растянулся на шесть километров – машины стоят от ТЦ «Южный» и вплоть до кругового разъезда возле пос. Иншинский. Рекомендуется выбирать альтернативные пути или переждать час пик.