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Маленькому Артему нужны деньги на лечение в Санкт-Петербурге

Маленькому Артему нужны деньги на лечение в Санкт-Петербурге

У мальчика аутизм с легким недоразвитием интеллекта, и ему нужен третий курс лечения в платной клинике.

Артемию Нечепуренко 5 лет, и он уже столкнулся с большими трудностями. 26 марта мальчику дали инвалидность на 5 лет по диагнозу F. 84.12 – «Атипичный аутизм с лёгким недоразвитием интеллекта».

В слове «атипичный» кроется огромная надежда. Это означает, что отклонения от нормы есть, но они не такие глубокие, как у детей с обычным аутизмом. В сентябре Артемий должен пройти 19-дневный курс реабилитационно-развивающих занятий. 

Это будет уже 3 курс для мальчика – после первых двух уже есть значительные улучшения. Лечение в медицинском центре «Прогноз» в Санкт-Петербурге вместе с расходами на проживание стоит 127800 рублей. От прошлого сбора осталось 47140 рублей. Оставшуюся сумму нужно собрать до 17 сентября. Узнать подробности можно тут.

В этот день Артемий отметит свой шестой день рождения и отправится на лечение в северную столицу.

Не оставайтесь равнодушными! Помочь Артемию можно, переведя деньги на карту «Сбербанка»: 2202-2007-5875-3972 (Екатерина Геннадьевна Нечепуренко). Связаться с мамой мальчика можно здесь.

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