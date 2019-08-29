В Плавском районе отремонтировали участок автодороги М-2 «Крым»

ФКУ «Упрдор Москва-Харьков» в полном объеме завершило работы по ремонту на участке 260 — 262 км федеральной дороги М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области.

Федеральные дорожники укрепили обочины, восстановили водосбросные сооружения с проезжей части, отремонтировали одно примыкание, устроили три лестничных схода, установили новые дорожные знаки и 385 м металлического барьерного ограждения, на всем протяжении участка нанесли новую разметку из термопластика со светоотражающими шариками.

Для восстановления верхнего слоя покрытия использовался высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон.