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В Туле на ул. Калинина ограничат движение всех видов транспорта

В Туле на ул. Калинина ограничат движение всех видов транспорта

Ограничения движения продлятся в период с 20.00 30 августа до 6.00 2 сентября.

Ограничения будут действовать на участке ул. Калинина от ул. Ложевой до ул. Шухова.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на ул. Калинина. Администрация города Тулы просит жителей заранее выбирать маршруты следования.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

40К

Завод РТИ – д. Бежка

ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина –

ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка

 

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