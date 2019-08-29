В Туле на ул. Калинина ограничат движение всех видов транспорта

Ограничения движения продлятся в период с 20.00 30 августа до 6.00 2 сентября.

Ограничения будут действовать на участке ул. Калинина от ул. Ложевой до ул. Шухова. Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на ул. Калинина. Администрация города Тулы просит жителей заранее выбирать маршруты следования. Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме: № м-та Наименование маршрута Схема движения 40К Завод РТИ – д. Бежка ул. Оружейная - ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Шухова – ул. Кутузова – ул. Газовая – ул. Павлика Морозова – Епифанское шоссе - д. Бежка