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В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора
Фото и видео Сергея Старикова.

В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора

По словам соседей, всё найденное во дворе женщина приносила после регулярных визитов на помойки.

Утром 21 августа на ул. Кольцова в Туле было шумно: представители администрации, спасатели МЧС, судебные приставы, полицейские и коммунальщики принудительно расчищали двор частного дома. Его хозяйка, очевидно страдающая синдромом Плюшкина, устроила там огромную свалку.
 
 
По словам главы Пролетарского округа Сергея Шестакова, около месяца назад в территориальное управление пожаловались соседи женщины. Рассмотрев совместный иск администрации и жителей улицы, суд постановил вывезти весь хлам и привести территорию в порядок.
 
Сергей Шестаков, начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу:
 

Сергей Шестаков

– Мы столкнулись с тем, что жительница дома стала буквально бросаться на технику… Пришлось вызвать сотрудников полиции, которые оказали практическую помощь.
 
Как объяснил Сергей Шестаков, по поводу поведения жительницы власти неоднократно обращались к медработникам. Но в таких случаях лечить принудительно врачи не имеют права – женщина должна сама обратиться за медицинской помощью. К слову, у женщины есть дочь и сын, но, возможно, с матерью они не общаются.
 
 
По словам главы Пролетарского округа, администрация планирует снова обратиться в региональный минздрав с просьбой обратить внимание на эту женщину.
 
Вячеслав Майоров, житель ул. Кольцова:
 

Вячеслав Майоров

– Тут крысы такие бегают, аж страшно. Я таких ни разу не видел! Мы пробовали с соседкой поговорить, но она сразу кидается драться. Обращались и в суд, и в полицию, уже лет 5-6 это длится… У меня мотороллер стоит — я на нём никуда выехать не могу из-за этой помойки. Ну что это за жизнь? А соседка ходит, только палец [средний] показывает.

 

По словам Сергея Шестакова, в Пролетарском районе есть еще как минимум десять таких квартир: «В них двери открываешь, а оттуда вываливается бытовой мусор. Такого допускать нельзя».

 

Психиатры говорят: подобное поведение может являться следствием психического расстройства — синдрома Плюшкина. Стремление к хранению хлама может быть привычкой или чертой характера (тревожность, обстоятельность, сверхбережливость). Но чаще всего такие «коллекции» — тревожный сигнал. По статистике, болезнь развивается у 3-5% людей старше 65 лет.

Страдающие синдромом Плюшкина в Туле — не редкость. Однажды на ул. Циолковского в Туле в квартире такого вот скопидома обнаружили склад химикатов.

А бывший психиатр Петелинской больницы устроил помойку прямо в своей квартире.

Еще одну «коллекцию» нашли участковые: жилье было завалено хламом по самые окна.

Галерея
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 1
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 2
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 3
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 4
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 5
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 6
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 7
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 8
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 9
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 10
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 11
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 12
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 13
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 14
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 15
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 16
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 17
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 18
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 19
В Туле со двора «Плюшкиной» вывезли несколько грузовиков мусора, Фото: 20
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:36 +5
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