Кому положена бесплатная квартира от государства

В Тульской области в муниципальных квартирах проживают более 13 тысяч семей. Фото из архива Myslo.

Квартиру или дом можно купить или взять в ипотеку. А кому-то квартира положена бесплатно от государства. Рассказываем, кому.

Малоимущие

Пункт 3 статьи 40 Конституции РФ гласит: «малоимущим и иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно (жилье) предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (ЖК РФ статья 50)».

Согласно ст. 51 ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются:

граждане, не являющиеся нанимателями (или членами таких семей) жилых помещений по договорам соцнайма; живущие в муниципальном жилье, но его площадь на одного члена семьи менее учетной нормы; проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям.

Обязательным условием для постановки в очередь на муниципальное жилье является подтверждение статуса малоимущей семьи.

Тут учитывается доход (ниже прожиточного минимума), а также стоимость имеющейся в семье недвижимости и автотранспорта.

Жилотдел муниципалитета тщательно изучает жилищную историю претендента за 5 лет. Это значит, что переоформить свою недвижимость на стороннее лицо в целях получения жилья на безвозмезд­ной основе не получится. Через 30 дней после подачи документов заявитель получает положительное решение или письменный отказ в присвоении статуса нуждающегося в благоустроенном жилье.

Чтобы встать в очередь, надо представить в муниципалитет пакет документов:

заявки от всех юридически дееспособных членов семьи;

копии паспортов, свидетельств о рождении, СНИЛС, а также копию документа о заключении брака;

документы, содержащие сведения о доходах (2-НДФЛ или 3-НДФЛ);

копию справки о наличии у заявителей налогооблагаемого имущества;

план квартиры из БТИ;

выписной лист из домовой книги и лицевой счет;

справку о том, что лицо (семья) проживает в населенном пункте не менее 10 лет.

При выделении жилья обязательно учитывается порядок очередности, но особо нуждающимся жилье предоставляется вне очереди. ЖК РФ определяет всего три категории российских граждан, имеющих право на бесплатное жилье во внеочередном порядке: жители ветхих и аварийных домов, сироты и те, кто проживает с тяжело больным человеком (болезни из определенного списка - см. ниже).

Жители ветхих и аварийных домов

Лица, которые на текущий момент проживают в ветхих и аварийных домах (перечень таковых можно запросить в муниципалитете). Если дом признан ветхим, аварийным и в ближайшее время его планируют снести, жильцов без квартиры государство не оставит. Им будут выделены новые квадратные метры, по площади не уступающие старому жилью, но не менее 18 кв. м на человека, без ухудшения условий.

Сироты

Дети-сироты, а также несовершеннолетние граждане без родительского попечения (после завершения пребывания в спецшколах, интернатах, приютах, приемных семьях по достижении ими 18-летнего возраста).

Те, кто живет с тяжело больными людьми

Например, если член семьи или сосед по коммуналке болен туберкулезом или шизофренией, тем, кто с ним проживает, должны предоставить квартиру, поскольку совместное проживание в одной квартире с хронически больным человеком невозможно.

Список болезней четко определен приказом Минздрава РФ №987н. Это туберкулёз, психические расстройства, гангрена конечностей, эпилепсия с частыми припадками, шизофрения и некоторые другие заболевания. Обязательное условие получения жилья в этом случае – отсутствие иной жилплощади.

Инвалиды

Правом на получение жилища обладают все люди с инвалидностью вне зависимости от группы. Но существует несколько оснований для признания инвалида нуждающимся в новом жилье: если на каждого человека, проживающего в квартире, приходится менее 18 кв. м, жил­площадь не соответствует санитарным нормам или если в одной квартире живет несколько семей, не имеющих родственных связей. Людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения предоставляется жилье в домах с пандусами и специально оборудованными лифтами.

Военнослужащие

Государство выделяет военным средства на приобретение готового или строящегося жилья, если гражданин прослужил в армии не менее 20 лет или если был уволен по здоровью не менее чем через 10 лет после начала службы.

Также военнослужащие могут оформить военную ипотеку: в течение трёх лет службы государство перечисляет определенную сумму на счет гражданина – эти деньги можно использовать в качестве первоначального взноса за квартиру. Ежемесячные ипотечные платежи также будут выплачиваться государством, пока служащий не будет уволен из армии. Максимальная сумма ипотеки – в среднем 2,5 млн руб.

Льготы многодетным

Многодетной семье полагается субсидия для приобретения жилого помещения в виде 30-50% от стоимости выбранного объекта недвижимости, остальную часть семья выплачивает сама. При этом если многодетная семья до получения субсидии стояла в очереди на улучшение жилищных условий как малоимущая, то она автоматически снимается с очереди.

Многодетные семьи могут получить бесплатно земельный участок для строительства дома. С 1 января 2020 года вместо участка можно получить 200 тысяч рублей.



Куда обращаться?

Для постановки в очередь на получение бесплатного жилья нужно обращаться в министерство строительства и ЖКХ Тульской области, а также в жилищный отдел вашего муниципалитета.