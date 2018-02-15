В квартире туляка сотрудники МЧС обнаружили склад химикатов

Как стало известно MySlo, в одной из квартир в пятиэтажке на улице Циолковского обнаружен склад химикатов. После смерти владельца родственники решили навести порядок в жилище. Одна из комнат оказалась запертой, туляки вызвали МЧС.

В помещении были обнаружены многочисленные банки, колбы и ёмкости с химическими веществами, от которых исходил резкий неприятный запах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, никакой опасности для окружающих находка не представляет, в ближайшее время все ёмкости будут вывезены и утилизированы в соответствии с необходимыми мерами безопасности.

По предварительной информации, проживавший в квартире мужчина страдал психическим расстройством, вёл уединенный образ жизни и часто приносил домой различные вещи, найденные на городских свалках.