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В квартире туляка сотрудники МЧС обнаружили склад химикатов

В квартире туляка сотрудники МЧС обнаружили склад химикатов

Находка не представляет опасности для жизни и здоровья граждан.

Как стало известно MySlo, в одной из квартир в пятиэтажке на улице Циолковского обнаружен склад химикатов. После смерти владельца родственники решили навести порядок в жилище. Одна из комнат оказалась запертой, туляки вызвали МЧС.

В помещении были обнаружены многочисленные банки, колбы и ёмкости с химическими веществами, от которых исходил резкий неприятный запах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, никакой опасности для окружающих находка не представляет, в ближайшее время все ёмкости будут вывезены и утилизированы в соответствии с необходимыми мерами безопасности.

По предварительной информации, проживавший в квартире мужчина страдал психическим расстройством, вёл уединенный образ жизни и часто приносил домой различные вещи, найденные на городских свалках.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:54 +4
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