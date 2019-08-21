«Страшную» детскую площадку в деревне Малёвка благоустроят

Об этом в редакцию Myslo сообщили представители инициативной группы из числа местных жителей.

После публикации письма жителя деревни Малёвка о новой детской площадке в редакцию позвонили представители инициативной группы этого поселения и изложили своё видение событий.

По их словам все, кто хлопотал о возведении детского городка, довольны результатом. И никого не смущает его нынешний неухоженный вид. Потому что это – «лишь начало благоустройства, продолжение непременно будет!» По осени, например, жители собираются самостоятельно заняться озеленением площадки и заменой грунтового покрытия более современным. Как говорится, «были бы кости, а мясо нарастёт»…

Кстати, о «костях»: оборудование установлено на площадке полтора месяца назад, песок в песочницу обещают засыпать только завтра.

Администрация Тулы прокомментировала публикацию Myslo:

«По информации, полученной от отдела по работе с территорией «Ильинское» Центрального округа Тулы, разместить детскую площадку на данном участке предложила именно инициативная группа жителей во время встречи с руководством главного управления по Центральному округу на этом месте. Покрытие площадки – грунтовое, что не противоречит требованиям безопасности, песок будет завезен в песочницу завтра. Расстояние от сетей до площадки соответствует нормативным требованиям».

Остаётся пожелать жителям Малёвки дальнейших успехов в деле обустройства окружающего пространства.