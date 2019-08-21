Туляк: Малышам из Малёвки сделали страшненький подарок

Фото местных жителей.

Говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Как же так, а вдруг такой конь и не пригодится вовсе?

В редакцию Myslo обратился житель тульской деревни Малёвка, что на Новомосковском шоссе. По их просьбе власти установили в деревне детскую площадку для малышей. Подарок жителей, мягко говоря, удивил. Вот что пишут в редакцию жители:

«Весной этого года инициативная группа жителей деревни Малёвка обратилась в администрацию Тулы с просьбой — обустроить игровую площадку для детей поселка Малевка. 19 августа, в понедельник, в почтовых ящиках жителей поселка появились письма из Управления администрации г. Тулы по благоустройству с информацией о том, что работы по обустройству детской площадки завершены.

Где же разместилась долгожданная территория для проведения досуга юных туляков? А разместилась она аккурат между заборов частных домов по ул. Шоссейная (сразу за автосалоном Рено по Новомосковскому шоссе), на полоске земли шириной 5 м с вкопанными информационными табличками об опасности (проложен кабель правительственной связи и газопровод)!

Убогая, с песочницей без песка, с одними качелями, парой скамеек и четырьмя урнами, стоит она без дела — детей в столь опасное место родители не пускают, да и сами юные «малёвцы» сюда не заглядывают…

Но это, как говорится, их трудности: письма разосланы, отчет о проделанной работе прилежных чиновников принят. Так и живем. Но, даст Бог — будет и на этой улице праздник. Когда-нибудь».