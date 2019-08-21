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Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляков штрафуют за выброс мусора в неположенном месте

Сотрудники городской администрации проводят рейды рядом со стихийными свалками.

С начала года по фактам сброса и сжигания мусора в неустановленных местах в административную комиссию Тулы направлено 37 протоколов. Нарушителей, оставляющих пакеты с мусором на городских улицах сотрудники управления административно-технического надзора буквально ловят за руку.

В Пролетарском районе зафиксировано шесть подобных случаев – в районе домов № 56, 68 и 209 по ул. Кутузова, на пересечении улиц Кутузова и Белинского, Осташева и Карла Маркса, Марата и Епифанской.

Во время контрольных мероприятий были пресечены сбросы строительного мусора в районе озера Бездонного на Веневском шоссе, на Епифанском шоссе. В селе Частое составлен протокол по факту сжигания мусора.

За несанкционированный сброс отходов граждан могут оштрафовать на сумму от 2500 до 5000 рублей, должностным лицам придётся заплатить от 10 до 20 тысяч, а юридическим – от 100 до 300 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +4
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