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За сутки мошенники «развели» троих жителей Тульской области на 56,5 тысяч рублей

За сутки мошенники «развели» троих жителей Тульской области на 56,5 тысяч рублей

Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают злоумышленников.

За последние сутки трое жителей Тульской области попались на удочку телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Алексине и Новомосковске граждане продиктовали злоумышленникам данные своих банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денег. После этого со счетов исчезло 14500 и 30 тысяч рублей соответственно.

Ещё одна жительница Алексина поверила мошеннику, который якобы по ошибке перевёл деньги на её карточку и попросил её реквизиты для возврата средств. Продиктовав данные, женщина лишилась 12 тысяч рублей. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности злоумышленников.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают: сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов данные банковских карт.  Так действуют только мошенники. Игнорируйте сообщения о блокировке карты либо попытке незаконного списания денег. По возможности свяжитесь с банком по номеру, указанному на обороте вашей карты. Если вы стали жертвой мошенничества – немедленно обращайтесь в полицию.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +2
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Тульская областьАлексинНовомосковск

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