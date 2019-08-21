За сутки мошенники «развели» троих жителей Тульской области на 56,5 тысяч рублей

За последние сутки трое жителей Тульской области попались на удочку телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Алексине и Новомосковске граждане продиктовали злоумышленникам данные своих банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денег. После этого со счетов исчезло 14500 и 30 тысяч рублей соответственно.

Ещё одна жительница Алексина поверила мошеннику, который якобы по ошибке перевёл деньги на её карточку и попросил её реквизиты для возврата средств. Продиктовав данные, женщина лишилась 12 тысяч рублей. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности злоумышленников.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают: сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов данные банковских карт. Так действуют только мошенники. Игнорируйте сообщения о блокировке карты либо попытке незаконного списания денег. По возможности свяжитесь с банком по номеру, указанному на обороте вашей карты. Если вы стали жертвой мошенничества – немедленно обращайтесь в полицию.