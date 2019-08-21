Какие планы на 31 августа? Приглашаем на фестиваль «Школодром»!

Участники «Школодрома-2018».

Встречаемся 31 августа в 13.00 в Центральном парке у главной сцены.

Участников фестиваля ждут классные призы: ноутбук Lenovo, электросамокат, сертификат на проведение детского празд­ника для компании, велосипед и памятные подарки от спонсоров.

Баттлы, квесты, развлечения: что вас ждет?

Газета «Слобода» (16+), портал Myslo(18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников (0+).

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется интерактивный развлекательно-познавательный праздник. Центральным событием станет баттл – соревнования семейных команд на девяти площадках.

Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфото­графироваться. Свои способности покажут собаки-сыщики.

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы от наших партнеров.

«Компьютерная Академия Рубикон» представит интерактивную робо-зону и познакомит ребят с основами программирования и электротехники. Команда компании iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест на смекалку, логику, внимательность и интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! На локации iKids пройдет розыгрыш сертификатов на 4 занятия каждый.

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовила программу на развитие логики и интеллекта у школяров. А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление – финансовая грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. И конечно, на фестивале будет много классных роботов.

На площадке у фонтана будут бесплатно работать мастера аквагрима и плетения косичек. А веселые аниматоры-Фиксики покажут ребятам потрясающее шоу мыльных пузырей.

На фестивале пройдут мастер-классы по росписи игрушек «ШАР-папье». Каждый участник сможет сам собрать и раскрасить новый тульский сувенир – «Самовар «ШАР-папье».

Официальный партнер фестиваля «Город Мастеров» подготовил для ребят конкурсы с призами и подарками, а для всех желающих будет работать фотозона.

Чем будут угощать?

Рядом со сценой желающие смогут подкрепиться. Мы накормим детей вкусными хот-догами, а всех желающих – ароматной гречневой кашей из полевой кухни и горячим чаем, бесплатно угостим мороженым «Инмарко» и кукурузными палочками «Матяш».

На меро­приятии компания «Город Мастеров» в импровизированной «Школьной столовой» проведет для ребят – участников «Школодрома» праздничный обед, где бесплатно можно будет обменять купон, полученный у организаторов, на порцию ароматных сосисок и чай. Взрослые тоже смогут аппетитно и недорого перекусить горячим шашлычком, приготовленным на углях, выпить чай или кофе.

Кто на сцене?

Гостей праздника будут радовать своими выступлениями детский цирк Тамары Хижняченко, музыкальный театр Gorizont Entertainment, финалист фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А еще – шоу барабанщиков на мусорных баках от «Хартии».

Призы просто вау!

Победителя баттла ждет главный приз – ноутбук Lenovo от «Слободы» и корзина мясных деликатесов от «Города Мастеров».

За второе место – электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы, за третье – сертификат на проведение детского празд­ника для веселой компании, памятные подарки от «Ростелекома».

Для всех, кто не успел зарегистрироваться или опоздал на главный баттл, компания «Хартия» – официальный спонсор мероприятия – готовит экспресс-баттл. Главный приз – велосипед! Также гостей этой локации ждет эковикторина по сортировке мусора.

Каждого участника ждут памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».

Наш добрый друг Тульский экзотариум подарит победителям пригласительные в новый корпус.

Наши партнеры и спонсоры

Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.

Официальный спонсор праздника — ООО «Хартия».

Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.

Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком». Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно. Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.

Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс» — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы. — представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок, и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.

Тёпло-Огарёвский мясокомбинат — официальный партнер фестиваля «Школодром-2019». Вот уже 21 год комбинат радует туляков, жителей области и соседних регионов натуральной, качественной и вкусной мясной продукцией, выпускаемой под ТМ «Город Мастеров».

Официальный спонсор праздника — ООО «Белевские сладости».

Белевская пастила — великолепный десерт, завоевывающий сердца! Это лакомство появилось благодаря купцу Амвросию Прохорову. Сохраняя и чтя традиции, «Белевские сладости» производит это чудо.

Компания была образована в 2011 году и успела заслужить на российском рынке кондитерских изделий добрую репутацию и расположение потребителей. Это стабильно и динамично развивающееся предприятие. Белевская пастила здесь производится исключительно из натуральных продуктов с применением старинных технологий. Главное, что отличает нас от большинства производителей сладостей, — ручное изготовление пастилы. Строгое следование технологическим требованиям позволяет потребителям ощутить вкус настоящей пастилы, ведь сегодня бренд «Белевская пастила» — это не просто сладость, а настоящий символ прошедшей эпохи, символ старой России.

Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта. Расписание мастер-классов: 13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4-6 лет);

14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7-9 лет);

15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7-9 лет);

16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10-12 лет);

17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10-12 лет). Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!

А школа робототехники HelloROBO представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.

Команда iKids приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.

Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.

Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».

Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.

Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш» . Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.

Еще один партнер нашего фестиваля — вода «Демидовская Люкс».

Участников «Школодрома» не настигнет жажда, ведь питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» обеспечит бесплатный питьевой режим мероприятия. Вода насыщена кальцием, магнием, калием и фтором, является продуктом повышенной экологической чистоты и сохраняет первозданную свежесть и истинный природный вкус воды нашего края.

Также ООО «Демидовская» угостит всех участников вкусными лимонадами «ПЪЮ».