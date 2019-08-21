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Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты

Каждое третье преступление в Тульской области совершают рецидивисты

Сотрудники управления правовой статистики региональной прокуратуры проанализировали данные о преступности за семь месяцев 2019 года.

На территории Тульской области зарегистрировано 7588 преступлений – на 273 меньше, чем в прошлом году. Снижение уровня преступности отмечено на территории Ясногорского, Белевского, Богородицкого, Каменского, Тепло-Огаревского, Воловского, Веневского, Кимовского районов, а также в Щекино и Советском районе Тулы.

При этом число зарегистрированных преступлений увеличилось в Одоевском, Куркинском и Дубенском районах области, а также в Привокзальном, Ленинском и Центральном районах Тулы. На 0,8 % снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 1951 до 1936). Четверть всех совершенных в регионе преступлений относятся к этой категории.

От числа всех зарегистрированных преступлений 6730 выявлено органами внутренних дел. Раскрываемость преступлений составила 62,7% (снизилась на 2,8%). Более чем на 40% выросло число коррупционных преступлений – со 111 до 157. На 16,7 % снизилось количество преступлений экономической направленности. Большинство преступлений – кражи, мошенничества, грабежи и разбои.

Зафиксировано 630 случаев незаконного оборота наркотиков и 107 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом оружия. Сумма ущерба, причиненного преступлениями, превысила один миллиард рублей. Каждое третье преступление в Тульской области совершено рецидивистами, каждое пятое – в состоянии алкогольного опьянения. Уровень уличной преступности снизился на 14,8 % (с 1714 до 1460).

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:38 0
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