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Погода в Туле 22 августа: жара и дождь с грозой

Погода в Туле 22 августа: жара и дождь с грозой

Синоптики прогнозируют переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе ожидается переменная облачность. Днем небольшой кратковременный дождь (до 3 мм), местами гроза.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Температура по области ночью – 13-18 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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