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В Тульском экзотариуме появились варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка

В Тульском экзотариуме появились варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка

Новых обитателей можно будет увидеть с 22 августа.

В Тульском экзотариуме после окончания карантинного периода на экспозиции появятся новые виды животных: варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка.
 
Варан Сальвадора, или Крокодиловый варан является самым крупным вараном в своем ареале (Новая Гвинея). Это длиннохвостая древесная ящерица. Вараны предпочитают селиться в мангровых болотах и прибрежных тропических лесах, являясь доминирующим хищником. С этим видом рептилий связано множество местных суеверий.
 
На сегодняшний момент Тульский экзотариум — единственный зоопарк, где представлены эти ящерицы.
 
Увидеть варана Сальвадора можно как в новом (ЦПКиО им. П.П.Белоусова), так и в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26.
 
Шестилинейчатая долгохвостка — небольшая, стройная ящерица. Название свидетельствует об особенностях строения тела.
 
 
Длина хвоста может превышать длину рептилии. Эти ящерицы встречаются преимущественно в азиатских регионах: в Японии, на Дальнем Востоке, в большей части Восточной и Юго-Восточной Азии и в Индонезии. Обитают во влажных лесах и на поросших травянистой растительностью открытых участках, среди камней.
 
Увидеть этих ящериц можно будет в новом здании экзотариума (в ЦПКиО им П.П.Белоусова).
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:07 +3
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