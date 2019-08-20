В Тульском экзотариуме появились варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка

Новых обитателей можно будет увидеть с 22 августа.

В Тульском экзотариуме после окончания карантинного периода на экспозиции появятся новые виды животных: варан Сальвадора и шестилинейчатая долгохвостка.

Варан Сальвадора, или Крокодиловый варан является самым крупным вараном в своем ареале (Новая Гвинея). Это длиннохвостая древесная ящерица. Вараны предпочитают селиться в мангровых болотах и прибрежных тропических лесах, являясь доминирующим хищником. С этим видом рептилий связано множество местных суеверий.

На сегодняшний момент Тульский экзотариум — единственный зоопарк, где представлены эти ящерицы.

Увидеть варана Сальвадора можно как в новом (ЦПКиО им. П.П.Белоусова), так и в старом здании Экзотариума, на Октябрьской, 26.

Шестилинейчатая долгохвостка — небольшая, стройная ящерица. Название свидетельствует об особенностях строения тела.

Длина хвоста может превышать длину рептилии. Эти ящерицы встречаются преимущественно в азиатских регионах: в Японии, на Дальнем Востоке, в большей части Восточной и Юго-Восточной Азии и в Индонезии. Обитают во влажных лесах и на поросших травянистой растительностью открытых участках, среди камней.

Увидеть этих ящериц можно будет в новом здании экзотариума (в ЦПКиО им П.П.Белоусова).