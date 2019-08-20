До смерти избивший пожилую мать житель Новомосковска проведёт 10 лет в колонии

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Новомосковске вынесен приговор 61-летнему мужчине, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области, 10 апреля осужденный вместе со своей пожилой матерью находился в квартире на ул. Олимпийской. Между ними произошёл конфликт – женщина оказалась недовольна тем, что сын злоупотребляет алкоголем.

Осужденный жестоко избил родственницу, а затем взял кухонный нож и нанёс ей удар в голень. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение и на следующий день скончалась. Злоумышленник полностью признал свою вину и был приговорён к 10 годам колонии строгого режима.