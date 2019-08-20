Тульский «Арсенал» подписал контракт с Робертом Бауэром

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» заключил долгосрочное соглашение с 24-летним немецким защитником Робертом Бауэром. Дебютный матч в немецкой бундеслиге футболист провёл в 2015 году, выступая за «Ингольштадт».

Сейчас на его счету более 40 матчей за бременский «Вердер», кроме того он выступал за юношескую и олимпийскую сборные Германии. В прошлом сезоне Бауэр был арендован «Нюрнбергом». В «Арсенале» немец будет выступать под номером 4.