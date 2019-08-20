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Тульский «Арсенал» подписал контракт с Робертом Бауэром
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» подписал контракт с Робертом Бауэром

В Туле 24-летний немецкий защитник будет выступать под номером 4.

«Арсенал» заключил долгосрочное соглашение с 24-летним немецким защитником Робертом Бауэром. Дебютный матч в немецкой бундеслиге футболист провёл в 2015 году, выступая за «Ингольштадт».

Сейчас на его счету более 40 матчей за бременский «Вердер», кроме того он выступал за юношескую и олимпийскую сборные Германии. В прошлом сезоне Бауэр был арендован «Нюрнбергом». В «Арсенале» немец будет выступать под номером 4.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:49 +3
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