В Тульской области высадят саженцы гигантской секвойи из Калифорнии

Фото: 4seed.jimdo.com.

20 августа в России стартует акция «Дары из Калифорнии». Известный автопутешественник Саша Холодный, проехавший на автомобиле уже 120 стран мира, отправится в небольшое путешествие в Крым с необычной миссией.

Он пересадит в большие горшочки трехлетние саженцы гигантской секвойи, выращенные из шишек, привезенных им из Калифорнии в 2015 году.

По пути на полуостров Александр заедет и в Тульскую область — в деревню Фёдора Конюхова. Вместе с известным путешественником он посадит саженцы этого дерева.

Гигантская секвойя — монотипный род древесных растений семейства кипарисовые. Естественный ареал рода — Тихоокеанское побережье Северной Америки. Отдельные экземпляры секвойи достигают высоты более 110 м — это одни из самых высоких и самые большие деревья на Земле.