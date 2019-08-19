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Туляк завоевал Кубок России по воздухоплавательному спорту

Туляк завоевал Кубок России по воздухоплавательному спорту

Поздравляем Дмитрия Жохова и его команду!

В Рязани состоялся Кубок России по воздухоплавательному спорту. 24 пилота из Москвы и Московской области, Тулы и Рязани, Великих Лук и Йошкар-Олы, Нижнего Новгорода и Кунгура, Тамбова, Калуги и Набережных Челнов соревновались за право обладания Кубком России и звание мастера спорта РФ.

Погода не баловала участников всероссийских соревнований — удалось совершить только три спортивных полета, в которых пилоты выполнили десять спортивных заданий. Особую сложность для экипажей воздушных судов представляло постоянно меняющееся направление ветра.

Высочайшее спортивное мастерство в слабо предсказуемых метеоусловиях показал член сборной России, тульский пилот Дмитрий Жохов, который, выполнив норматив мастера спорта, стал обладателем 14-го Кубка России.

В команду Дмитрия также вошли Евгения Жохова (штурман), Евгения Буханова (команда подбора), Роман Степушин (водитель).

По словам Димы, выиграть ему помогла уверенность в собственных силах.

– В такие моменты испытываешь счастье и гордость за команду, — поделился Дмитрий эмоциями с корреспондентом Myslo.
 
 

Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области поздравляет Дмитрия с победой и благодарит за поддержку в развитии воздухоплавательного спорта в регионе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:39 +6
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