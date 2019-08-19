Пьяный туляк ограбил женщину возле банкомата

В субботу вечером пьяный мужчина ограбил тулячку в помещении самообслуживания банка на ул. Фрунзе. Потерпевшая забирала деньги из банкомата, когда к ней подошел злоумышленник, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и потребовал отдать ему купюры. Женщина, испугавшись угроз, передала преступнику 20 тысяч рублей, а после обратилась в полицию.

– Незамедлительно полицейские организовали мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника. На основе полученной от женщины информации и записей камер видеонаблюдения удалось разыскать предполагаемого похитителя денежных средств, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

40-летний неработающий ранее судимый подозреваемый признался в содеянном. В отделе полиции «Советский» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.