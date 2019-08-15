новости
новости
Регистрация
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки
Фото Сергея Старикова.

В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Днем 15 августа в Туле на М-2 «Крым» в районе поворота на Одоевское шоссе произошло ДТП. По словам водителя грузовика «Вольво», он поворачивал на трассу, и в этот момент пеноблоки в его кузове проломили борта и рассыпались по дороге.

К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости водитель собирал рассыпавшийся груз вручную. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Галерея
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 1
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 2
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 3
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 4
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 5
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 6
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 7
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки, Фото: 8
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков, вчера, в 15:50 +5
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Тула
Прочее
фура рассыпала пеноблокисотрудники ГИБДД

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Дарья Абрамова выступит на чемпионате Европы по боксу
Тулячка Дарья Абрамова выступит на чемпионате Европы по боксу
Малыша-пони в музее-заповеднике «Куликово поле» назвали Пломбиром
Малыша-пони в музее-заповеднике «Куликово поле» назвали Пломбиром
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.