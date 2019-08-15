Фото Сергея Старикова.
В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Днем 15 августа в Туле на М-2 «Крым» в районе поворота на Одоевское шоссе произошло ДТП. По словам водителя грузовика «Вольво», он поворачивал на трассу, и в этот момент пеноблоки в его кузове проломили борта и рассыпались по дороге.
К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
На момент публикации новости водитель собирал рассыпавшийся груз вручную. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.
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