В Туле на М-2 большегруз рассыпал пеноблоки

Фото Сергея Старикова.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Днем 15 августа в Туле на М-2 «Крым» в районе поворота на Одоевское шоссе произошло ДТП. По словам водителя грузовика «Вольво», он поворачивал на трассу, и в этот момент пеноблоки в его кузове проломили борта и рассыпались по дороге.

К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

На момент публикации новости водитель собирал рассыпавшийся груз вручную. На месте дежурят сотрудники ГИБДД, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.