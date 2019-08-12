Фестиваль «Школодром-2019»: кто еще поборется за призы?

Наш веселый фестиваль «Школодром
» состоится 31 августа в Белоусовском парке. Мы продолжаем знакомить вас с нашими командами.
Напомним, в этот раз регистрация команд — только по электронной почте. Мы наберем 30 команд и остановим регистрацию, о чем немедленно объявим на портале Myslo.ru. Следите за обновлениями!
Для тех, кто захочет поиграть, но не успеет зарегистрироваться, наши спонсоры приготовили альтернативные баттлы с крутыми призами. В стороне никто не останется. Ждем всех!
команда «охотники за удачей»
Участники:
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Рябов Михаил, капитан, ученик 5-го класса, 11 лет,
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Рябова Марина, мама.
Девиз: «Никогда не унывать! Всё пройти и всё узнать!»
Команда «Умники и умница»
Участники
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Дериглазов Егор Иванович. 9 лет, капитан команды, ученик 3-го класса,
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Дериглазов Иван Анатольевич, папа капитана,
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Аветисян Ксения Эрнестовна, 15 лет, тётя капитана.
Девиз: «Учение и труд к победе ведут!»
Участники:
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Данилюк Илья, 11 лет, ученик МБОУ «ЦО №40», капитан команды,
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Данилюк Евгения, 11 лет,
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Данилюк Людмила, мама,
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Данилюк Вячеслав, папа.
Девиз: «Мы как праздник: всегда вовремя!»
команда «Проходные пешки»
Участники
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Труханова Соня, 3,5 года, двигатель команды и её идейный вдохновитель,
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Труханов Михаил, 12 лет, ученик лицея № 2 г. Тулы, самый-самый в команде,
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Труханов Василий, папа, исполнительный продюсер всех авантюр,
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Труханова Ирина, мама, семейный арт-директор.
Девиз: «Будь ты пешка иль король, в игре важна любая роль!».
Участники «Школодрома-2018».
Участники:
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Машков Андрей, папа,
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Машкова Софья Евгеньевна, капитан, ученица 7-го класса,
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Машков Матвей Андреевич, ученик 1-го класса,
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Кирсанов Артём Владимирович, дядя.
Девиз: «Всегда первые. Всегда яркие!»
что такое «школодром»
Газета «Слобода» (16+), портал Myslo (18+), журнал «Модный город» (16+) и Центральный парк им. П. П. Белоусова представляют IV фестиваль для школьников.
На площадке вокруг главного фонтана в парке уже в четвертый раз развернется интерактивный развлекательно-обучающий праздник. Центральным событием станет семейный баттл — соревнования семейных команд на девяти интерактивных площадках. Задания на каждой — веселый урок на знание предмета, сообразительность, скорость выполнения и умение работать в команде.
Регистрация на сайте Myslo.ru уже открыта. В этом году мы набираем 30 команд — и только по регистрации на нашем портале Myslo.ru.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru
(копия на koroleva_u@bk.ru
) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2019. ЗАЯВКА». В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), номер телефона
, написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Присылайте фото вашей команды
. Заявки на e-mail мы принимаем до 30 августа.
Внимание! Если вы не получили ответ от редакции, что ваша заявка принята, звоните 57-07-07, доб. 811. Возможно, ваше письмо ушло в спам, а так быть не должно.
Ребят и их родителей ждет девять уроков: русский язык, литература, английский язык, география, математика, история, физкультура, урок ОБЖ нам помогут провести сотрудники ГИБДД, а компания «Ростелеком» по традиции проведет уроки безопасного интернета для детей и родителей. Победителя баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук, за второе место — электроскутер от депутата государственной думы Виктора Дзюбы, третье место — сертификат на проведение детского праздника для веселой компании, а также памятные подарки от «Ростелекома».
Для всех, кто не успел зарегистрироваться или опоздал на главный баттл, компания «Хартия» — официальный спонсор мероприятия — приготовит экспресс-баттл. Главный приз — велосипед! Также гостей этой локации ждет эковикторина по сортировке мусора. А еще — шоу барабанщиков на мусорных баках.
На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров. А также аквагрим, плетение косичек, роспись игрушек «ШАР-папье» и многое-многое другое.
Рядом со сценой будет работать полевая кухня — мы накормим гостей праздника гречневой кашей и угостим мороженым.
Специалисты МЧС и ГИБДД привезут в парк спецтехнику, и все желающие смогут посмотреть, полазить по ней и сфотографироваться на память. Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
Участников семейного баттла ждут подарки — энциклопедии для детей, научная и художественная литература, фирменные подарки от «Слободы», вкусности от спонсоров.
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители: детский цирк Тамары Хижняченко, финалисты фестиваля «Студенческая весна», Леди Ксю, Михаил Гришин, Ольга Холодова, танцгруппа X-Zibit, школа танцев балета Remix, Ваня Текилос. А вести праздник будут очаровательная ведущая Екатерина Иванова.
Генеральный спонсор мероприятия — Группа компаний «Автокласс», Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула. Дилерский центр Mitsubishi Motors организует для всех большую развлекательную программу с 13.00 до 18.00, интересные конкурсы, подарки и призы. На «Школодроме-2019» Дилерский центр Mitsubishi Motors в городе Тула презентует новый семейный автомобиль семиместный Mitsubishi Outlander. Outlander по праву называют семейным автомобилем, потому что с ним так легко решаются любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить с семьей за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные. Mitsubishi Outlander. Всегда есть место. Для главного.
Официальный спонсор праздника — ООО «Хартия»
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Компания оказывает услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами и крупногабаритным мусором на территориях Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, Ногинской зоны Московской области, Ярославской области и Ярославля, Тулы, Киреевского и Щекинского районов Тульской области. Общее количество жителей, обслуживаемых ООО «Хартия» — более 5 млн человек.
Официальный партнер праздника — компания «Ростелеком».
Новая услуга — Домашнее видеонаблюдение. Сервис позволит просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве. Система управляется через личный кабинет или мобильное приложение. До 15 сентября 2019 года «Ростелеком» проводит акцию «Видео за 350». При покупке видеокамеры компания дарит абоненту шесть месяцев пользования услугой «Видеонаблюдение». А абоненты «Домашнего интернета», «Домашнего телефона» и «Интерактивного телевидения» от цифрового провайдера могут приобрести камеру в рассрочку и два года пользоваться сервисом бесплатно.
Официальный партнер праздника — «ТулаЛизингФинанс»
— представляет услугу «Деньги за ПТС». Компания решит любой ваш финансовый вопрос за один день. Один звонок и деньги у вас. За три года деятельности компании удалось решить финансовые трудности 1 500 клиентов. 31 августа для всех гостей «ТулаЛизингФинанс» подготовила увлекательную программу и сюрпризы.
Школа развития «Нью-Ньютоны» подготовит специально для участников «Школодрома» программу на развитие логики и интеллекта.
Расписание мастер-классов:
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13.00−14.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 4−6 лет);
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14.00−15.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 7−9 лет);
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15.00−16.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 7−9 лет);
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16.00−17.00 — скорочтение + логика и внимание (дети 10−12 лет);
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17.00−18.00 — ментальная арифметика + логика и внимание (дети 10−12 лет).
Все дети получат подарки за участие, а родители — скидку на занятия в «Нью-Ньютонах»!
А школа робототехники «HelloROBO» представит школьникам новое направление — финансовую грамотность для детей, бесплатно протестирует на выявление сильных сторон, а также подготовит игры, в которых дети смогут заработать. Ну и, конечно же, будет много классных роботов.
Команда iKids
приготовила для детей от 5 до 13 лет увлекательный квест. Ребята разовьют смекалку, логику, внимательность, прокачают интеллект, а также мастерство сборки LEGO. Каждый участник заберёт гарантированный приз! В подарок гости «Школодрома» получат незабываемые эмоции от настоящих трансформеров. Все желающие смогут сделать фото на память.
Кстати, приятный сюрприз от iKids — розыгрыш сертификатов, рассчитанных на 4 занятия каждый.
Участников «Школодрома» ждет приятный бонус от нашего книжного партнера фестиваля — сети книжных магазинов «Читай-город».
Сладкий спонсор «Школодрома» — компания «Инмарко». Это лидер рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды: «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Вкусное и полезное мороженое от «Инмарко» — это знак качества.
Вкусный партнер «Школодрома» — компания «Матяш»
. Дети смогут сфотографироваться с веселым аниматором-львом и получить от него в подарок кукурузные палочки. «Матяш» — российский производитель кукурузных палочек и снеков. Более 20 лет работает на рынке! Качественная продукция, большой ассортимент, признание международных конкурсов.
Еще один партнер нашего фестиваля — вода «Демидовская Люкс».
Участников «Школодрома» не настигнет жажда, ведь питьевая вода высшей категории «Демидовская Люкс» обеспечит бесплатный питьевой режим мероприятия. Вода насыщена кальцием, магнием, калием и фтором, является продуктом повышенной экологической чистоты и сохранить первозданную свежесть и истинный природный вкус воды нашего края.
Так же ООО «Демидовская» угостит всех участников вкусными лимонадами «ПЪЮ».
Ждем всех на веселый «Школодром-2019». Отличное настроение, теплую погоду и замечательные призы гарантируем!