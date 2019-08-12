Аналитика: «Арсенал» играл по заветам Штирлица

Фото Алексея Пирязева.

Одни проиграли, другие уступили, но выложились обе команды на равных – без остатка. Футбол получился боевой и яркий.

В течение одного месяца «Арсенал» бесславно вылетел из Лиги Европы, зато после пятого тура российского чемпионата вошел в зону Лиги чемпионов. Да, конечно, сезон только начинается и многое еще изменится. Но пока можно констатировать тот факт, что команда держит удар и помаленьку набирает очки там, где и должна набирать. Это тоже большое искусство – не упускать свое в матчах против равных соперников. Сродни старому вратарскому правилу: отбивай все, что летит в тебя, а в угол пусть еще попадут. При этом две из трех своих побед «Арсенал» одержал на чужом поле. Так что некий должок перед собственными зрителями еще остается.

Игры с «Уфой» «Арсеналу» традиционно даются тяжело. За шесть лет нашего соперничества всякое, конечно, бывало. Как не вспомнить боевой поединок в Екатеринбурге, когда в местном манеже аленичевский «Арсенал» победил номинальных хозяев со счетом 4:3, трижды уступая по ходу матча. Но то исключение лишь подтверждает правило – матчи «Арсенала» и «Уфы» проходят в исключительно упорной борьбе, и большинство из них закончились со счетом 1:0. Не стала исключением и эта игра. Все решил один-единственный забитый гол: Альварес решился на дальний удар – полет мяча по пути пытался заблокировать головой кто-то из защитников, и в итоге обманул всех. Беленов, уже реагировавший на первый удар, с рикошетом справиться не мог. Интересно, что удар Альварес наносил практически с позиции, на которой мог или должен был находиться центральный полузащитник Горбатенко. Собственно, и удар-то был в его стиле. Но так получилось, что на освободившееся место в центре поля неожиданно сместился крайний защитник, и это стало для всех сюрпризом.

Эксперты, обсуждавшие по телевидению матч, пришли к выводу, что это была одна из тактических установок на игру – чаще бить с дальних расстояний. Ведь с начала сезона «Уфа» уже в третий раз пропускает после дальних ударов. Немного на эту тему порассуждал на послематчевой пресс-конференции и главный тренер гостей Вадим Евсеев:

– У нас где-то не дорабатывают игроки в середине поля, не сокращают угол обстрела. Надо встречать соперника, не позволять ему бить издали. Об этом говорилось на установке. Если хавы прижимаются, то прижимается и оборона.

Так-то оно так, но удары издали – это скорее в принципе одна из особенностей игры «Арсенала», нежели особая тактика на «Уфу».

Вспомним, что и в не к ночи будь помянутом противостоянии с «Нефтчи», когда пробиться к воротам соперника казалось малореальным делом, арсенальцы пытались поразить цель ударами с дальнего расстояния. В том встрече это оружие не сработало. А с «Уфой» – на все сто.

Альварес, забивший первый свой мяч за «Арсенал», в итоге вообще был признан лучшим игроком матча. Но применительно к нему отметим и еще одну деталь. Неожиданно у испанца получается удачное взаимодействие с набирающим форму Луценко. Вспомним, что именно с передачи Альвареса в свободную, недосягаемую для защитников точку, которую правильно прочитал Луценко, был забит единственный мяч в Тамбове. И в игре с «Уфой» едва не прошел такой же заброс, но теперь уже форвард «Арсенала» успел только продавить защитника, который не смог помешать ему принять мяч, но удар вышел так себе.

«Арсенал» оживает и с более активной игрой Евгения Луценко. Известно ведь, что лучшая защита – это нападение. Так вот активностью в непосредственной близости у чужих ворот нападающий «Арсенала» здорово напрягает оборону соперника. В этом матче у Луценко были пара очень хороших моментов, которые фактически он сам себе создал. Чего стоит только феерический бросок под выбивавшего мяч от своих ворот Беленова. Луценко успел не только заблокировать удар, но и упасть, зацепиться за мяч, подняться, обвести и попытаться прострелить вдоль ворот. При его достаточно внушительных габаритах проделать все это за секунды, очень непросто.

С тем, что роль Луценко в игре «Арсенала» достаточно большая, согласен и Игорь Черевченко:

– Женя не провел ни одной игры на сборах, мучился с рукой, не тренировался с командой. Набирает форму через игры, появляется взаимопонимание с партнерами. Но работы еще очень много, нужно время, чтобы наладить такое взаимопонимание, которое было в прошлом сезоне.

Интересно будет посмотреть на дуэт набравшего форму Луценко и залечившего травму Кангва, где высокорослому новичку «Арсенала» вполне может быть отведена роль эдакого Дзюбы, выигрывающего единоборства для партнера, который тут же может зацепиться за мяч. Но пока это всего лишь предположения. Тем более, что нынешний состав «Арсенала» скорее латание дыр. В игре с «Уфой» тренеры сделали только две замены – вместо Ломовицкого вышел Ткачев, и в конце игры появился Банда. Никаких других изменений в составе на усиление со скамейки запасных не нашлось.

Отчасти тут можно задаться вопросом – где наша летняя селекция, ведь кроме Банды и Луценко пришли и другие игроки. Где Коне, на которого еще полгода назад возлагались надежды? Где Володько, о котором вдруг заговорили, как о потенциальном игроке для команды Слуцкого в Голландии? Наверное, все же всему свое время. Кадири, о котором до сих пор сожалеют тульские болельщики, тоже появился не с первых матчей. А уж его дебют в игре против ЦСКА и вовсе не произвел ни на кого впечатления. Пока мы можем отметить, что замены ради замен Черевченко не делает. Но и тому же Банде дает понемногу набираться опыта на новом для него уровне.

И если Альварес – лучший игрок матча, то Банда – автор самого яркого эпизода. Он, наверное, и сам будет долго еще вспоминать, как перехватил мяч, убежал, как колобок от дедушки с бабушкой, еще и от выбежавшего аж к центру поля Беленову, обвел его, но в пустые ворота не попал. С трибун, конечно, это выглядело забавно. Но когда дышит в спину дружелюбный защитник чужой команды, и у тебя есть доли секунды на принятие решения, точно ударить даже по оставленным голкипером воротам с такой дистанции это тоже искусство.

Зато, как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Матч с «Уфой» этой яркой последней фразой в исполнении Банды и запомнился.

слово тренеру

Игорь Черевченко:

– Игра очень тяжелая. Мы знали, что «Уфа» – организованная команда, в обороне садятся всей командой на свою половину, отдают мяч сопернику. Наша проблема заключалась в том, что подходы были, а последней передачи в штрафную пока нет. Есть над чем работать в атаке. У меня к ребятам вопросов нет, полностью отдались все силы.

статистика

Арсенал» - «Уфа» - 1:0

11 августа. Тула. Центральный стадион, 11340 зрителей. Судьи Михаил Вилков (Нижний Новгород), Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск).

Гол: Альварес (28, 1:0).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой, Костадинов, Ломовицкий (Ткачев, 68), Горбатенко (Банда, 85), Чаушич, Луценко.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Табидзе, Пуцко (Бизяк, 87), Неделчару, Алиев, Фомин, Тилль (Емельянов, 46), Карп, Игбун (Гиоргобиани, 60), Козлов.

Предупреждения: Ломовицкий (21), Карп (70).

Удары (в створ): 10 (4) – 2 (1). Угловые: 5 – 7. Голевые моменты: 4 – 1.