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БК «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге

В дебютном сезоне будут участвовать шесть команд.

Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге.
В дебютном сезоне примут участие шесть команд:

  • «Арагац» — Ереван, Армения,
  • «Арсенал» — Тула, Россия,
  • «Барсы» — Атырау, Казахстан,
  • «Борисфен» — Могилев, Беларусь,
  • «МБА» — Москва, Россия,
  • «Урарту» — Ереван, Армения.

Созданию Лиги предшествовал Кубок ЕАЭС, прошедший с 23 по 26 февраля 2018 года в Ереване. Турнир получил самые хорошие отклики в баскетбольном сообществе стран-участниц турнира. Наш «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка.

12 августа в Москве состоится пресс-конференция, посвященная турниру, на которой обсудят формат и все детали соревнований.

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