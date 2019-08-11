Фото из архива Myslo.
БК «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге
В дебютном сезоне будут участвовать шесть команд.
Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге.
В дебютном сезоне примут участие шесть команд:
- «Арагац» — Ереван, Армения,
- «Арсенал» — Тула, Россия,
- «Барсы» — Атырау, Казахстан,
- «Борисфен» — Могилев, Беларусь,
- «МБА» — Москва, Россия,
- «Урарту» — Ереван, Армения.
Созданию Лиги предшествовал Кубок ЕАЭС, прошедший с 23 по 26 февраля 2018 года в Ереване. Турнир получил самые хорошие отклики в баскетбольном сообществе стран-участниц турнира. Наш «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка.
12 августа в Москве состоится пресс-конференция, посвященная турниру, на которой обсудят формат и все детали соревнований.
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