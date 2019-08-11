БК «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге

Фото из архива Myslo.

В дебютном сезоне будут участвовать шесть команд.

Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» выступит в Евразийской Лиге.

В дебютном сезоне примут участие шесть команд:

«Арагац» — Ереван, Армения,

«Арсенал» — Тула, Россия,

«Барсы» — Атырау, Казахстан,

«Борисфен» — Могилев, Беларусь,

«МБА» — Москва, Россия,

«Урарту» — Ереван, Армения.

Созданию Лиги предшествовал Кубок ЕАЭС, прошедший с 23 по 26 февраля 2018 года в Ереване. Турнир получил самые хорошие отклики в баскетбольном сообществе стран-участниц турнира. Наш «Арсенал» стал бронзовым призером Кубка.



12 августа в Москве состоится пресс-конференция, посвященная турниру, на которой обсудят формат и все детали соревнований.