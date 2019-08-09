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В Туле приступили к реставрации старинных надписей на здании бывших торговых рядов
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

В Туле приступили к реставрации старинных надписей на здании бывших торговых рядов

Работы проводят специалисты из Москвы.

С 1 августа столичные реставраторы Екатерина Дмитриева и Елена Медведева, а также волонтер Евгения приступили к реставрационным работам на фасаде здания военной прокуратуры на улице Советской в Туле.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» «Тула ушедшего века», сейчас девушки делают бортовое укрепление красочного слоя и наносят штукатурку на стену рядом с вывесками и в местах утрат. Параллельно они очищают надписи от более поздних наслоений. Как выяснилось, этих наслоений было не менее десяти. То есть за последние 100 лет здание красили примерно раз в десять лет.

Напомним, во время ремонтных работ, снимая слои старой штукатурки с фасада, строители обнаружили надписи столетней давности. Было принято решение оставить эти вывески. Но для того чтобы их реставрировать, нужны деньги.

Принять участие в сборе и внести свой вклад в восстановление исторического наследия может каждый. Подробности — здесь.

На этих схемах можно увидеть, как будут выглядеть надписи после реставрации:

По состоянию на 6 августа туляки собрали 105 838 рублей из 450 000 необходимых. Сумма большая, она включает не только ремонт фасада, но и командировочные расходы специалистов.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 +1
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