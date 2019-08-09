В Зареченском округе Тулы нашли мину

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По данным МЧС, боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

9 августа подразделение поисково-спасательной службы по выполнению спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредило на Шипиловском карьере минометную мину.

Боеприпас калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны ранее обнаружили в Зубовском переулке Зареченского округа Тулы.

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к боеприпасу;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.