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В Зареченском округе Тулы нашли мину
Фото: newsbel.by.

В Зареченском округе Тулы нашли мину

По данным МЧС, боеприпас лежал в земле со времен Великой Отечественной войны.

9 августа подразделение поисково-спасательной службы по выполнению спецработ ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредило на Шипиловском карьере минометную мину.
 
Боеприпас калибра 50 мм времен Великой Отечественной войны ранее обнаружили в Зубовском переулке Зареченского округа Тулы.
 
 

 

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к боеприпасу;
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
  • дождитесь прибытия оперативных служб.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:46 +5
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