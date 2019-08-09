«Сушняк-2019»: туляк составил городской хит-парад засохших деревьев

Александр Копылов провел огромную работу по подсчету и систематизации погибших в Туле деревьев. Результатами он поделился с Myslo.

Безвременно почившим тульским деревам Александр посвятил этот рейтинг. Всего «призовых» мест 14. Начнем с последнего и будем двигаться к «победителям». Слово автору хит-парада:

– Городской креатив в озеленении: за последние несколько лет (примерно с 2012-2013 гг.) улицы города обрели свой узнаваемый стиль — засохшие деревья как обязательный элемент ландшафтного дизайна центральных (и не только) улиц, — пишет Александр Копылов. – За исключением тройки призеров нумерация с 14 по 4 условна, без определения мест. К тому же в 20-х числах июля на проспекте Ленина часть годами стоявших засохших деревьев наконец-то спилили. Спасибо предстоящим выборам!

14 место

Ул. Лейтейзена, 2.

13 место

Площадь имени 50-й Армии (остановка), ул. Короленко.

12 место

Деревья у памятника «Защитникам неба Отечества» (Московское шоссе).

11 место

Памятник тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах, ул. Демонстрации.

10 место

Сквер на ул. Демонстрации, где установлен бюст Героя-лётчика Бориса Сафонова.

9 место

Площадь Победы.

8 место

Драмтеатр и территория рядом (пр. Ленина, 34-а).

7 место

Областная филармония (пр. Ленина, 51) и вид на противоположную сторону пр. Ленина.

6 место

Дом Дворянского собрания (пр. Ленина, 44).

5 место

Тульский областной Дворец молодёжи. Ул. Демонстрации, 134 (и рядом деревья на перекрёстке по ул. Дм. Ульянова, вдоль сквера им. Б. Ф. Сафонова — дважды Героя Советского Союза).

4 место

Два дерева на пр. Ленина, 52 и далее до пересечения с ул. Первомайской. Отметьте художественную выразительность...

3 место

«Жемчужина» улицы Болдина, деревья у дома №77.

2 место

ТЦ «Гостиный двор», ул. Советская.

До 16 июля был уверенный серебряный призер — деревья у дома №9 в Центральном переулке. «Радовали» своим видом несколько лет. Второе место хотел им отдать за вывеску, возле которого они находятся: Управление по благоустройству администрации города Тулы.

Вот как они выглядели:

За углом в 20 шагах вдоль стены здания три молодых деревца, посаженных в одну из кампаний озеленения. Деревца, ожидаемо, засохшие. Давно не удивляет.

Случайно в середине дня 16 июля 2019 г. я шел по делам в Центральном переулке. Полиция перекрыла его с двух сторон для авто, стоянка пустая, значит, в «Октаву» едет крупный чиновник. И как изменилась картина! На месте годами стоявших засохших деревьев вдруг оказались 19 свежих пеньков. Вечером из новостей узнал, что «Октаву» посетил премьер-министр Медведев . Спасибо Дмитрию Анатольевичу за уборку засохших деревьев!

Вторая половина дня 16 июля 2019 года:

1 место

Победитель — деревья у входа в гостиницу «СК Роял», ул. Советская, 29 (красуются уже года три — «многолетние»).

Общепринятая практика — показывать гостям лучшее. Показали — два давно засохших дерева в окружении ещё трёх практически засохших у входа в отель, позиционирующий себя как отель премиум-класса, в самом центре города. Как насчёт имиджа города?

Заслуженная, с большим отрывом победа в хит-параде.

P. S. Сколько в Туле сухих деревьев? Десятки! Они стоят на улицах Болдина и Демонстрации, Красноармейском проспекте и ул. Дм. Ульянова, на Первомайской и Льва Толстого, Ф. Энгельса, Пушкинской, Лейтейзена, Фрунзе, Макаренко…

Неизменно на протяжении нескольких лет эти улицы демонстрируют высокие результаты по количеству засохших деревьев. На месте засохших высаживается в лучшем случае процентов 20-30.

Пример: ул. Советская от ул. Дзержинского до ул. Сойфера. Расстояние 1,7 км. В 2015 году было 203 дерева. Сегодня живых примерно 65, из них на месте засохших и удаленных посажено 37.

Ул. Дм. Ульянова от ул. Первомайской до площади имени 50-й Армии на месте высаженных в 2015-2016 годах примерно 100 деревьев, удаленных и погибших от «умелой посадки» и «заботливого ухода» и , не высажено ни одного.

На пр. Ленина с 2014 по 2019 годах, в основном, от «кронирования» погибло и удалено не мене 100 деревьев, и только в июне сего года посажены молодые деревья на участке от ул. Советской до ул. Каминского.

Ул. Фрунзе от ул. Сойфера до ул. Коминтерна вдоль бывшей воинской части рос себе замечательный боярышник (фото в галерее). В 2018 г. удалили весь, хотя он был здоровым. На этом месте сейчас «тенистая» травка и т. д.

Справедливости ради нужно сказать, что местами высаживаются молодые клёны на ул. Лейтейзена, ул. Демонстрации, ул. Пушкинской, пр. Ленина (от Советской до Каминского). Наконец-то (с осени 2017 года) высадили деревца на площади у цирка.

Остальные фото «Сушняка-2019» смотрите в галерее.