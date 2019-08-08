Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет

Фото Сергея Старикова.

Утром 8 августа в районе 169-го км трассы М-2 «Крым», неподалеку от деревни Севрюково, произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Поло». По имеющейся на данный момент информации, 42-летний водитель сначала совершил наезд на выставленный дорожными рабочими знак об ограничении скорости, после чего, «потеряв» боковое зеркало и часть колеса, вылетел в сточную канаву.

Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего.

По словам очевидцев, водитель вел себя так, будто находится в состоянии алкогольного опьянения, однако, возможно, это были последствия сильного удара головой.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.