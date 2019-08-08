новости
новости
Регистрация
Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет
Фото Сергея Старикова.

Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

Утром 8 августа в районе 169-го км трассы М-2 «Крым», неподалеку от деревни Севрюково, произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Поло». По имеющейся на данный момент информации, 42-летний водитель сначала совершил наезд на выставленный дорожными рабочими знак об ограничении скорости, после чего, «потеряв» боковое зеркало и часть колеса, вылетел в сточную канаву.

Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего.

По словам очевидцев, водитель вел себя так, будто находится в состоянии алкогольного опьянения, однако, возможно, это были последствия сильного удара головой.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Галерея
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 1
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 2
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 3
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 4
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 5
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 6
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 7
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 8
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 9
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 10
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 11
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 12
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 13
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 14
ДТП на М-2 под Тулой, Фото: 15
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавший

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности
В тульских Комарках из-под земли вытекает битум 4-го класса опасности
10 августа туляков приглашают на Епифанскую ярмарку
10 августа туляков приглашают на Епифанскую ярмарку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.