Фото Сергея Старикова.
Под Тулой на трассе М-2 водитель снес дорожный знак и улетел в кювет
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
Утром 8 августа в районе 169-го км трассы М-2 «Крым», неподалеку от деревни Севрюково, произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Поло». По имеющейся на данный момент информации, 42-летний водитель сначала совершил наезд на выставленный дорожными рабочими знак об ограничении скорости, после чего, «потеряв» боковое зеркало и часть колеса, вылетел в сточную канаву.
Медики приняли решение госпитализировать пострадавшего.
По словам очевидцев, водитель вел себя так, будто находится в состоянии алкогольного опьянения, однако, возможно, это были последствия сильного удара головой.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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