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Тульский архстройнадзор ожидает рост спроса на новостройки при использовании эскроу-счетов

Тульский архстройнадзор ожидает рост спроса на новостройки при использовании эскроу-счетов

При этом некоторые застройщики прогнозируют прибавку стоимости квадратного метра от 15 до 20%.

7 августа начальник инспекции Тульской области по архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко провел пресс-конференцию на тему внедрения в жилищном строительстве проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

Напомним, с 1 июля 2019 г. в России начал действовать новый механизм финансирования жилищного строительства — проектное, он призван защитить права дольщиков от недобросовестных застройщиков. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» состоялся переход от строительства жилья с использованием договоров долевого участия (ДДУ) к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (эскроу-счета).

Все квартиры в новостройках, приобретенные на этапе строительства (к ним относятся в том числе и те, чей объем возведения и продаж квартир не превысил 10%) теперь должны продаваться через специальные банковские эскроу-счета. На них средства дольщиков будут храниться в полном объеме до сдачи домов в эксплуатацию. Работать с эскроу-счетами будут не все банки, а лишь те, которых можно отнести к банкам повышенной надежности.

Доступа к деньгам покупателей у застройщика не будет до передачи им квартир. Строить же дома застройщик должен за счет собственных средств либо целевого кредита (в том числе частичного).

Павел Мусиенко

– Это защитит дольщиков от рисков. Если застройщик обанкротится, то дольщик сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, внесенные на эскроу-счет, — отметил Павел Мусиенко.

 

Начальник инспекции сообщил, что сегодня в Тульской области реализуется 98 строительных проектов общей площадью 1 014 855 кв. м, строительство ведут 55 застройщиков.

Пять из них уже работают по эскроу-счетам, реализуя при этом пять строительных проектов — 15 домов общей площадью 79 764 кв. м. Один из них строит жилье за счет собственных средств, а остальные привлекли кредиты.

Павел Мусиенко предположил, что после массового перехода застройщиков на проектное финансирование покупательская активность увеличится. По его мнению, при использовании эскроу-счетов надежность сделки повысится, что в свою очередь подстегнет спрос на новостройки.

С этим согласны и застройщики. Они считают, что ситуация с эскроу-счетами серьезно почистит рынок от ненадежных компаний. Количество  одновременно возводимых ЖК сократится, но все объекты будут безопасны для покупки, интерес покупателей вырастет.

Что касается цен на жилье, которое будет строиться не за счет «дешевых» денег дольщиков, а за счет «дорогих» кредитных, руководитель инспекции отметил, что не ожидает существенного роста цен. Он отметил, что активная продажа квартир на начальном этапе строительства позволит застройщикам снизить со стартовых 15 до 4% кредитную ставку при использовании кредитных средств. В итоге это позволит сдержать рост цен.

При этом некоторые застройщики прогнозируют прибавку стоимости квадратного метра от 15 до 20%.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:55 +1
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