Тульский архстройнадзор ожидает рост спроса на новостройки при использовании эскроу-счетов
При этом некоторые застройщики прогнозируют прибавку стоимости квадратного метра от 15 до 20%.
7 августа начальник инспекции Тульской области по архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко провел пресс-конференцию на тему внедрения в жилищном строительстве проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.
Напомним, с 1 июля 2019 г. в России начал действовать новый механизм финансирования жилищного строительства — проектное, он призван защитить права дольщиков от недобросовестных застройщиков. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» состоялся переход от строительства жилья с использованием договоров долевого участия (ДДУ) к банковскому кредитованию и иным формам финансирования (эскроу-счета).
Все квартиры в новостройках, приобретенные на этапе строительства (к ним относятся в том числе и те, чей объем возведения и продаж квартир не превысил 10%) теперь должны продаваться через специальные банковские эскроу-счета. На них средства дольщиков будут храниться в полном объеме до сдачи домов в эксплуатацию. Работать с эскроу-счетами будут не все банки, а лишь те, которых можно отнести к банкам повышенной надежности.
Доступа к деньгам покупателей у застройщика не будет до передачи им квартир. Строить же дома застройщик должен за счет собственных средств либо целевого кредита (в том числе частичного).
Павел Мусиенко
– Это защитит дольщиков от рисков. Если застройщик обанкротится, то дольщик сможет в одностороннем порядке расторгнуть договор долевого участия в строительстве и забрать свои деньги, внесенные на эскроу-счет, — отметил Павел Мусиенко.
Начальник инспекции сообщил, что сегодня в Тульской области реализуется 98 строительных проектов общей площадью 1 014 855 кв. м, строительство ведут 55 застройщиков.
Пять из них уже работают по эскроу-счетам, реализуя при этом пять строительных проектов — 15 домов общей площадью 79 764 кв. м. Один из них строит жилье за счет собственных средств, а остальные привлекли кредиты.
Павел Мусиенко предположил, что после массового перехода застройщиков на проектное финансирование покупательская активность увеличится. По его мнению, при использовании эскроу-счетов надежность сделки повысится, что в свою очередь подстегнет спрос на новостройки.
С этим согласны и застройщики. Они считают, что ситуация с эскроу-счетами серьезно почистит рынок от ненадежных компаний.
Что касается цен на жилье, которое будет строиться не за счет «дешевых» денег дольщиков, а за счет «дорогих» кредитных, руководитель инспекции отметил, что не ожидает существенного роста цен. Он отметил, что активная продажа квартир на начальном этапе строительства позволит застройщикам снизить со стартовых 15 до 4% кредитную ставку при использовании кредитных средств. В итоге это позволит сдержать рост цен.
При этом некоторые застройщики прогнозируют прибавку стоимости квадратного метра от 15 до 20%.