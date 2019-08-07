Актер Тульского драмтеатра найден мертвым в квартире

Фото: www.kino-teatr.ru.

Как стало известно Myslo, ночью 7 августа 42-летний актер Тульского драмтеатра Тимур Курбангалеев был найден мертвым в квартире на улице Первомайской. Эту информацию нашему изданию подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, на теле погибшего нет следов преступного насилия.

По некоторым данным, тревогу подняли соседи актера, живущие этажом ниже: их затопило. После вскрытия квартиры Курбангалеева выяснилось, что вода лилась из переполненной ванны. Известно, что актер жил один и мало с кем общался.

Тело погибшего направили на экспертизу.

из досье myslo

Тимур Курбангалеев родился 7 февраля 1977 года.

Снялся в 11 фильмах, играл в эпизодических ролях: «Коп», «От осины не родятся апельсины», «Охрана», «Степные волки», «Марьина роща-2», «Дурак», «Всем всего хорошего», «Архипелаг», «Москва. Три вокзала», «Прокурорская проверка», «Универ. Новая общага».

Актер Тульского театра драмы с 2011 года.