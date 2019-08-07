Мощный атлантический циклон принесет в Тулу сильные ливни и аномально низкое давление

Фото из архива Myslo.

8 августа Тульскую область накроет непогода. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, в нашем регионе местами ожидаются сильные ливни. Порывы ветра могут достигнуть 11 м/с. Из-за этого в области объявлен желтый уровень опасности.

Такую погоду в Тульскую область принесет мощный атлантический циклон, который также накроет и ряд регионов ЦФО.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней ожидается аномально низкое давление. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.