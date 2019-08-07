Когда в Туле достроят ЖК «Времена года», 1-й Юго-Восточный и Северную Мызу?

О проблемных объектах долевого строительства рассказал сегодня на пресс-конференции начальник инспекции Тульской области по архстройнадзору Павел Мусиенко.

В числе проблемных – ЖК «Времена года». Его застройщиком является компания «Фаворит». О проблемах туляков, купивших квартиры в ЖК «Юго-Восточный», мы писали год назад. Сейчас директор компании – фигурант уголовного дела, возбужденного 14 марта 2019 года по факту нецелевого использовании средств дольщиков (ч. 4 ст. 160 УК РФ. ). Кроме того, у ООО «Фаворит» имеются долги на сумму более 29 млн рублей. Застройщик не раз переносил сроки сдачи объекта, в марте этого года называлось 30 июня. Но и это обещание не было исполнено.

13 июня председатель правительства Тульской области Валерий Шерин заявил, что первая очередь ЖК «Времена года» находится в высокой степени готовности, дома будут достроены до 1 октября 2019 года за счет средств инвестора ООО «СЗ «Фамилия».

«Фаворит» же начинал в 2015 году строить в Туле еще один жилой комплекс – 1-й Юго-Восточный микрорайон. По некоторым домам сроки сдачи переносились уже пять раз.

Павел Мусиенко – В отношении ЖК «Времена года» и 1-го Юго-Восточного микрорайона в результате переговоров с АО «Дом РФ» решено достроить дома в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит». Совместно с «Дом РФ» разработана предварительная дорожная карта, оценены объемы достройки, деньги для региона зарезервированы. Теперь для возобновления строительства требуется корректировка законодательства, – сказал Павел Мусиенко.

Какие именно изменения в законодательство и на каком уровне – федеральном или региональном, Мусиенко не уточнил. Отметил лишь, что надеется, что до конца года вопрос будет решен.

Также он рассказал, что подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке – ПАО «МТС-банк» и ООО СК «МЫЗА» о дальнейшем строительстве восьми домов «ЖК Северная Мыза».

Межведомственная комиссия, состоящая из представителей регионального правительства, ресурсоснабжающих организаций, Росреестра, правоохранительных органов, судебных приставов, вырабатывает рекомендации и предложения по урегулированию ситуации на проблемных объектах долевого строительства.