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Алексей Дюмин: «Будем решать проблемы дольщиков «Северной Мызы», «Времен года» и Первого Юго-Восточного»

Алексей Дюмин: «Будем решать проблемы дольщиков «Северной Мызы», «Времен года» и Первого Юго-Восточного»

13 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел «Час контроля», на котором рассмотрел вопросы дольщиков.

На контроле в правительстве находятся обращения дольщиков жилых комплексов «Северная Мыза», «Времена года» и Первого Юго-Восточного микрорайона.

– Около 1200 квартир приобретено гражданами в этих микрорайонах. Примерно столько же дольщиков в регионе пострадали от группы компаний СУ-155, их проблемы мы решили. Будем решать и проблемы дольщиков «Северной Мызы», «Времен года» и Первого Юго-восточного, — сказал Алексей Дюмин.

Начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору — главный архитектор Тульской области Павел Мусиенко доложил, как обстоят дела с жилым комплексом «Северная Мыза».

По его словам, восемь домов находятся в различной степени готовности. В доме №83 возведены фундамент и первый этаж из трех планируемых. Расчищены площадки для фундамента двух домов, строительство остальных пяти домов не начато. При этом три дома планировалось сдать в конце 2018 года, один дом – в июне 2019 года, остальные четыре — в июне 2020 года.
 

Алексей Дюмин спросил своего первого заместителя — председателя правительства Тульской области, руководителя рабочей группы по достройке проблемных объектов Валерия Шерина о предложениях по решению ситуации.

Валерий Шерин пояснил, что 26 апреля этого года подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством Тульской области, инвестором по достройке ПАО «МТС-банк» и застройщиком ООО СК «МЫЗА».

ООО СК «МЫЗА» помимо завершения строительства восьми проблемных домов предполагает на собственные инвестиции построить еще порядка 250 000 кв. м жилья. Правительством региона была проведена большая работа с инвесторами ПАО «МТС-Банк», с землевладельцем жилого микрорайона. Сроки окончания строительства определены в трехстороннем соглашении (домов №82, 83 — 31.12.2019, №85, 84, 70, 79 — 31.12.2020, №69, 78 — 31.07.2021).

Генеральный директор компании-застройщика ООО «МГ-Финанс» Александр Рыжов сообщил, что со следующей недели на площадке начнутся работы.

Вместе с тем глава региона подчеркнул, что к нему продолжают поступать обращения от жителей, уже проживающих в микрорайоне «Северная Мыза». Инфраструктура микрорайона не развивается, транспортное сообщение не налажено, есть у жителей и ряд других вопросов.

По словам первого заместителя главы администрации города Тулы Владислава Галкина, в микрорайоне 12 трехэтажных домов, в которых зарегистрированы 1100 человек. Есть три детские и три спортивные площадки, торговый павильон. Детский сад, амбулатория, почта находятся в поселке Иншинский (расстояние — 3 км), а школа — в поселке Рассвет. Школьный автобус планируется запустить 1 сентября 2019 года.

При поддержке правительства Тульской области до конца месяца будет подана заявка в федеральную программу «Жилище» на строительство в 2020 году дороги, соединяющей автомобильную дорогу «Тула –  Белев» и микрорайон «Северная Мыза». В проекте планировки территории предусмотрено строительство двух садов и школы по мере застройки микрорайона. При поддержке правительства и во взаимодействии с ПАО «МТС-Банк» осуществляется привязка к местности типового сада на 240 мест. Объект включен в национальный проект «Демография» на 2020-2021 годы.

– Все перечисленные в вашем докладе объекты не должны остаться на бумаге. Тем более что у инвестора есть четкое понимание дальнейшего развития жилой застройки, — сказал губернатор.

Жители также пожаловались на завышенные цены в единственном продуктовом магазине микрорайона. Алексей Дюмин поручил председателю комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславу Романову выехать на место и разобраться в ситуации.

Также были рассмотрены вопросы достройки домов в ЖК «Времена года» и Первом Юго-Восточном микрорайоне.

По словам Алексея Дюмина, из-за недобросовестности застройщика «СК Фаворит» граждане не могут получить 859 квартир. С начала года в адрес главы региона поступило 92 обращения по этому вопросу. Начиная с 2018 года застройщик неоднократно переносил сроки. Сейчас компания «Фаворит» фактически находится в предбанкротном состоянии и не способна самостоятельно завершить строительство: 11 домов в ЖК «Времена года» и два дома в Первом Юго-Восточном микрорайоне.

Валерий Шерин пояснил, что первая очередь ЖК «Времена года» находится в высокой степени готовности, дома будут достроены до 1 октября этого года за счет средств инвестора ООО «СЗ «Фамилия».

Дома второй и третьей очереди ЖК «Времена года» (шесть домов) и два дома Первого Юго-Восточного микрорайона будут достроены в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит» при участии Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства и ДОМ.РФ Александр Плутник сообщил, что разработана предварительная дорожная карта, произведена оценка необходимых физических объемов достройки, деньги для региона запланированы.

Алексей Дюмин подчеркнул, что с компании «Фаворит» не снимаются обязательства по передаче квартир дольщикам после окончания строительства всех объектов.

Прокурор Тульской области Роман Прасков добавил, что в отношении факта хищения денежных средств участников долевого строительства возбуждено и расследуется уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Владислав Галкин рассказал о планах по благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. Планируется строительство школы на 600 мест и детского сада на 75 мест.

Алексей Дюмин подчеркнул, что главным остается вопрос организации взаимодействия правительства Тульской области и Фонда защиты прав участников долевого строительства для возобновления строительства второй и третьей очереди ЖК «Времена года» и двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона. Задействованы все ресурсы, чтобы решить эту проблему. Губернатор поручил Валерию Шерину взять эту тему на особый контроль.

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