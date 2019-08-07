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В Туле автобус сбил 10-летнюю девочку
Фото из архива Myslo.

В Туле автобус сбил 10-летнюю девочку

Пострадавшая госпитализирована, ее состояние сейчас оценивают медики.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 7 августа на улице Щегловская Засека в Туле автобус сбил ребенка. ДТП произошло неподалеку от комбайнового завода.
 
«По предварительной информации, 10-летняя девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, и на нее совершил наезд автобус ЛиАЗ. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивают медики», – подтвердила информацию о происшествии руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.
 
Региональная Госавтоинспекция призывает родителей заботиться о безопасности своих детей и напоминать им, что перед переходом проезжей части нужно убедиться, что на дороге нет транспортных средств, которые находятся близко.
 
Водителям же следует не забывать, что любое транспортное средство - это источник повышенной опасности.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:05 0
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