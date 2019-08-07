Фото из архива Myslo.
В Туле автобус сбил 10-летнюю девочку
Пострадавшая госпитализирована, ее состояние сейчас оценивают медики.
Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, днем 7 августа на улице Щегловская Засека в Туле автобус сбил ребенка. ДТП произошло неподалеку от комбайнового завода.
«По предварительной информации, 10-летняя девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, и на нее совершил наезд автобус ЛиАЗ. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивают медики», – подтвердила информацию о происшествии руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова.
Региональная Госавтоинспекция призывает родителей заботиться о безопасности своих детей и напоминать им, что перед переходом проезжей части нужно убедиться, что на дороге нет транспортных средств, которые находятся близко.
Водителям же следует не забывать, что любое транспортное средство - это источник повышенной опасности.
Другие статьи по темам
Событие
Место