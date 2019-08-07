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Как продвигается ремонт улицы Оборонной в Туле
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Как продвигается ремонт улицы Оборонной в Туле

За сутки там установили 160 метров бортового камня.

На объекте улично-дорожной сети Тулы работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О ходе работ сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

За последние сутки на улице Оборонной установили 160 погонных метров дорожного бортового камня. Установка продолжается, также там производится ремонт покрытия тротуаров и съездов.

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Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 1
Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 2
Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 3
Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 4
Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 5
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Ремонт улицы Оборонной в Туле, Фото: 7
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:56 0
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