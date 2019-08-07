Как продвигается ремонт улицы Оборонной в Туле

Фото: пресс-служба администрации Тулы

За сутки там установили 160 метров бортового камня.

На объекте улично-дорожной сети Тулы работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О ходе работ сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

За последние сутки на улице Оборонной установили 160 погонных метров дорожного бортового камня. Установка продолжается, также там производится ремонт покрытия тротуаров и съездов.