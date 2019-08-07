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Тульский «Арсенал» оштрафован за «кричалки» болельщиков на матче с «Тамбовом»
Фото из архива MySlo

Тульский «Арсенал» оштрафован за «кричалки» болельщиков на матче с «Тамбовом»

Фанаты оружейников нелицеприятно отозвались о наставнике соперников.

На очередном заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС его председатель Артур Григорьянц сообщил об итогах прошедших матчей четвертого тура Чемпионата России.

Под санкции КДК РФС из-за несдержанности болельщиков попал тульский «Арсенал» – во время выездного матча с «Тамбовом» в Саранске туляки, не стесняясь в выражениях, высказали своё мнение о работе наставника тамбовского клуба Александра Григоряна. За нарушение клуб заплатит штраф в 20 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:27 +3
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