Кадр из видео
В поселке Малахово посреди дороги стоит столб ЛЭП: видео
По предварительным данным, по территории проходят коммуникации, поэтому перенести столб нельзя.
На одной из улиц тульского поселка Малахово, посреди проезжей части находится столб линии электропередачи. Водители, вынужденные каждый раз объезжать препятствие, разместили видео в паблике «Тула. Жесть».
По предварительной информации, два года назад на этом участке планировался ремонт дороги, однако подрядной организации не удалось получить разрешение на проведение работ – здесь проходит газопровод и трубы водоснабжения. Вопрос о переносе столба будет повторно рассмотрен в ближайшее время.
Другие статьи по темам