В поселке Малахово посреди дороги стоит столб ЛЭП: видео

Кадр из видео

На одной из улиц тульского поселка Малахово, посреди проезжей части находится столб линии электропередачи. Водители, вынужденные каждый раз объезжать препятствие, разместили видео в паблике «Тула. Жесть».

По предварительной информации, два года назад на этом участке планировался ремонт дороги, однако подрядной организации не удалось получить разрешение на проведение работ – здесь проходит газопровод и трубы водоснабжения. Вопрос о переносе столба будет повторно рассмотрен в ближайшее время.